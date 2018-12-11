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'Ankara'da tanıdıklarımız var' sözü tehdit sayılır mı?
Isparta 1. Asliye Ceza Mahkemesi, "Ankara'da tanıdıklarımız var, senin başına çorap öreriz, üzerine çökeriz" sözünü tehdit kabul etti. Sanık, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, sözün tehdit suçunu oluşturup oluşturmadığının tartışılmadan karar verildiği gerekçesiyle davayı bozdu. Mahkeme, bu sözün tehdit olup olmadığını tartıştıktan sonra gerekçesini yazarak yeniden hüküm verecek
Isparta 1. Asliye Ceza Mahkemesi, "Ankara'da tanıdıklarımız var, senin başına çorap öreriz, üzerine çökeriz" sözünü tehdit kabul etti. Sanık, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, "Ankara'da tanıdıklarımız var" sözünün tehdit suçunu oluşturup oluşturmadığının tartışılmadan karar verildiğini belirtip davayı bozdu. Mahkeme, bu sözün tehdit olup olmadığını tartıştıktan sonra gerekçesini yazarak yeniden hüküm verecek.
6 AY HAPİS CEZASI
Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, Isparta'da yaşayan H.P. alacak davası olan M.Y. ile karşılaştı. M.Y. karşılaşma sırasında H.P.'ye "Ankara'da tanıdıklarımız var, senin başına çorap öreriz, üzerine çökeriz" dedi. H.P. de bu sözlerin ardından tedirgin olduğunu ve tehdit edildiğini belirterek Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yapılan yargılama sonrasında Isparta 1. Asliye ceza Mahkemesi H.P.'yi 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, "Ankara'da tanıdıklarımız var, senin başına çorap öreriz, üzerine çökeriz" biçimindeki sözlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 106. maddesinin 1. fıkrasında tanımlanan tehdit suçunu oluşturup oluşturmadığının değerlendirilip tartışılmadan hüküm kurulmasını bozma nedeni yaptı.
YARGITAY DOSYAYI YEREL MAHKEMEYE GÖNDERDİ
Yargıtay, bu sözün tehdit olup olmadığının tartışılıp gerekçelendirildikten sonra hüküm kurulmasını belirterek, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Bu karar sonrası, Isparta 1. Asliye Ceza Mahkemesi, "Ankara'da tanıdıklarımız var, başına çorap öreriz, üzerine çökeriz" sözünün tehdit sayılıp sayılmayacağını tartışıp yeniden hüküm kuracak. Mahkeme, bu sözün tehdit sayılacağına dair gerekçeli görüşünü yazarsa sanık bu suçtan mahkum olacak.
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