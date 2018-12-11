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Çeyrek altın ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 215,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.438,00 lira oldu
11 Aralık 2018 17:57
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Çeyrek altın ne kadar?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,32 artışla 215,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 351 lira, Cumhuriyet altını 1.438,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,32 artışla 215,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 212,20 212,40 215,00 215,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.398,00 1.419,00 1.417,00 1.438,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 193,50 197.50 196,00 200,00
Lira (Tam) Ziynet 1.366,00 1.386,00 1.385,00 1.405,00
Yarım Ziynet 683,00 693,00 692,00 702,00
Çeyrek Ziynet 342,00 347,00
346,00 351,00

Anadolu Ajansı
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