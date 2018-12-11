ByLock kullanıcısı polise hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen eski polis memuru Uğur Erdal, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık eski polis Erdal ile avukatı hazır bulundu.

Görüşü sorulan iddia makamı, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen Erdal'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Esasa ilişkin savunmasını yapan Erdal ise örgüt üyesi olmadığını ve ByLock'u kullanmadığını ileri sürdü.

Erdal, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında görevli olduğu karakoldan çağrılması üzerine mesaiye gittiğini ve amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirdiğini söyledi.

Açığa alındığı tarihe kadar da görevinin başında olduğunu ve demokrasi nöbetlerinde darbeye karşı duran vatandaşların güvenliğini sağladığını ifade eden Erdal, meslek hayatı boyunca amiri olmayan kimselerden emir ve talimat almadığını savundu.

Sanık avukatının da beyanlarının alınmasından sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, sanık Erdal'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildiğini bildirdi.