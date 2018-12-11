Yıldırım: Türk-İş'i ziyaretim yaşananlara karşı bir cevaptır

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Türk işçi hareketinin, emeğin en büyük örgütü Türk-İş'in, Türk-İş Genel Başkanı'nın saçma sapan haberlerle yıpratılmasına asla gönlümüz razı gelmez. Bugün bu ziyaret, Meclis Başkanı sıfatımla hem bir iadeiziyaret hem de bu son günlerde yaşananlara karşı bir cevaptır" dedi.

Yıldırım, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı makamında ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret görüşmeleri vesilesiyle son günlerde Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a yöneltilen birtakım haksız ifadelerin söz konusu olduğunu belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Biz Ergün Atalay'ı iyi biliriz. Ergün Atalay, Türkiye'de emeğin, alın terin temsilcisi olan en köklü sendikasının genel başkanı olmasının ötesinde, geçmişiyle pırıl pırıl bir insandır. Dolayısıyla hiçbir şekilde memleketin ve milletin geleceğine yönelik yanlış hareketin içerisinde olmamıştır, bundan sonra olmasını kimse beklemesin. Biz, Ergün Bey ve arkadaşlarını 30 yıldır tanırız. Her zaman sağduyunun yanında olmuş, mesele memleket olunca, mesele millet olunca 'gerisi teferruat' diyerek en önce adım atmış, yola çıkmış bir kardeşimizdir. Dolayısıyla Türk işçi hareketinin, emeğin en büyük örgütü Türk-İş'in, Türk-İş Genel Başkanı'nın saçma sapan haberlerle yıpratılmasına asla gönlümüz razı gelmez. Bugün bu ziyaret, Meclis Başkanı sıfatımla hem bir iadeiziyaret hem de bu son günlerde yaşananlara karşı bir cevaptır."

Ergün Atalay'ın Danimarka'da düzenlenen ve 240 milyonun üzerinde çalışanın temsil edildiği, çalışma hayatının en büyük organizasyonlarından Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Kongresi'ne katıldığını anımsatan Yıldırım, Atalay'ın burada yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yönelik tehditleri açık seçik ortaya koyduğunu vurguladı. Yıldırım, "Atalay, DEAŞ'ı, PKK'sı, PYD'si ve Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle ülkemizin ne kadar büyük bir yük altında olduğunu ve ülkemizi, birliğimiz, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, huzurumuzu bozmaya çalışanlara yönelik ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini çok veciz bir şekilde ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

"Emek örgütlerinin sigortasıdır"

Yıldırım, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve arkadaşlarını haksız, mesnetsiz, akla izana uymayan meselelerle isnat etmenin fevkalade yanlış olduğunu ifade ederek, "Asla bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Türk-İş, aynen durduğu yerde, çizgisinde, geçmişte olduğu gibi gelecekte de devam edecek ve bu ülkeyi gayrimeşru yollardan ülkenin huzurunu bozmaya çalışanlara karşı emek örgütlerinin sigortasıdır. Bu görevini sürdürmeye de devam edecektir." dedi.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine de değinen Yıldırım, şunları söyledi:

"Benim de yakın korumalığımı yapan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, maalesef bir polis memurunun saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Yaralanan görev arkadaşları var. Emniyet Müdürümüze Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da Allah'tan şifa diliyorum."

Özcan Yıldırım