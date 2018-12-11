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Domaniç'te ulaşıma kar ve sis engeli
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı ve sis, karayolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor
Belirli aralıkla yağan kar, ilçe merkezinde etkili olurken, Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde de araç sürücülerine güç anlar yaşatıyor.
Sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, yolda buzlanmalar oluştu.
Karayolları ekiplerinin, Domaniç-İnegöl karayolunda buzlanmalara karşı çalışma yapmaya başladıkları belirtildi,
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