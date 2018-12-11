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Komiser Yardımcılığına girişte yer alan sınırlayıcı hükme dava açıldı

Komiser Yardımcılığı sınavına girişte disiplin cezası almamış olmak şartını öngören ilgili yönetmelik maddesinin iptali için Danıştay'a dava açıldı.
11 Aralık 2018 18:45
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Komiser Yardımcılığına girişte yer alan sınırlayıcı hükme dava açıldı

Konu ile ilgili memurlar.net olarak aldığımız bilgiye göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin (C) bendinde, memurun brüt aylığından 1/30 ile 1/8 arasında kesinti yapılmasını gerektiren eylem ve durumlar, aynı maddenin (D) bendinde ise eylemin ağırlık derecesine göre memurun bulunduğu kademe ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasını gerektiren eylem ve durumlar sayılmış, Kanunun "Uygulama" başlıklı 132. maddesinin 4. fıkrasında, kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenlerin, Valilik, Büyükelçilik, Müsteşar, Müsteşar Yardımcılığı, Genel Müdürlük, Genel Müdür Yardımcılığı Ve Daire Başkanlığı görevlerine atanamayacakları öngörülmüş olup, böylece Kanun ile aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası alanların atanamayacakları görevler sınırlı olarak sayılmış bulunmaktadır.

Danıştay tarafından daha önceleri verilen kararlarda; Yönetmelik maddesinde görevde yükselme suretiyle atanacak personel için 657 sayılı Yasanın 125. maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olma koşulu getirilmiş ise de, anılan madde ile 657 sayılı Yasanın yukarıda sözü edilen 132. Maddesinde sayılan görevler dışında kalan görevler için de bu koşulun getirilmesinde yasa hükmünün kapsamını genişletici nitelikte, Yasaya aykırı düzenleme yapıldığı açıktır, tespiti yapılmıştır.

Bu durumun Emniyet Çatısı altında halen görev yapan ve Komiser Yardımcılığı sınavına girmeye istekli yaklaşık 20 bin Personel için emsal karar teşkil edeceği belirtildi.
Memurlar.Net - Özel

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