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Suriye sınırına asker sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına asker sevkiyatı yapıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırına asker sevkiyatı yapıldı.
Türkiye'deki çeşitli bölgelerden zırhlı araçlar ile komando birlikleri güvenlik önlemleri altında Suriye sınırına sevk edildi.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Hilmi Tunahan Karakaya, Hüseyin Yıldız
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