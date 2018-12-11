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Marmaray seferleri çift yönlü yapılamıyor
Marmaray seferleri çift yönlü yapılamıyor. Seferlerin sinyalizasyon arızası nedeniyle yapılamadığı öğrenildi
Marmaray'da yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler çift yönlü olarak yapılamıyor.
Alınan bilgiye göre, kontrol merkezindeki teknik bir arıza nedeniyle Marmaray'da seferler durduruldu.
Seferlerin çift yönlü olarak yapılamadığı, teknik arızanın giderilmesine çalışıldığı öğrenildi.
Bu arada, aksama nedeniyle Marmaray duraklarında yoğunluk yaşandığı, bazı vatandaşların da farklı ulaşım araçlarına yöneldiği görüldü.
Öte yandan İETT, vatandaşların mağdur olmaması için Üsküdar Ayrılık Çeşme'sine, Yenikapı'ya ve Kazlıçeşme'ye onar araç gönderdi.
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