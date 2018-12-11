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'Hedefimiz kadın istihdamını yüzde 41'e yükseltmek'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ergezen, "Hedefimiz kadın istihdamını 2023'te yüzde 41'e yükseltmek, kayıt dışı çalışma oranını ise yüzde 30'a düşürmektir." dedi
11 Aralık 2018 18:57
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'Hedefimiz kadın istihdamını yüzde 41'e yükseltmek'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Kardaş Ergezen, "Hedefimiz kadın istihdamını 2023'te yüzde 41'e yükseltmek, kayıt dışı çalışma oranını ise yüzde 30'a düşürmektir. Kadın girişimciliğini teşvik etmek, kadınların sermayeye erişimini kolaylaştırmak amacıyla kamu kurumlarımız ve STK'lerimizle ortak çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Ergezen, Hak-İş tarafından bir otelde düzenlenen "Yenilikçi Yöntemlerle Kadın Çalışanların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi"nin kapanış toplantısına katıldı.

Kadınların çalışma hayatında daha etkin, daha üretken, daha verimli ve aynı zamanda daha mutlu olmalarını sağlamak için sendikaların çabalarını önemsediklerini belirten Ergezen, şöyle konuştu:

"Son 16 yıldır her alanda büyük atılımlara imza atan, gün geçtikçe büyüyen ve büyüme konusunda yakaladığı istikrarla birçok ülkeye örnek teşkil eden ülkemiz istihdamı artırma ve işsizliği azaltma konusunda çok önemli adımlar attı. Geçen yıl sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlattığımız Milli İstihdam Seferberliği kapsamında birçok vatandaşımızı iş sahibi yaptık."

"Örnek projelerimizle kadınlarımıza yeni kapılar açıyoruz"

Türkiye'nin kadınlara hayatlarının her kademesinde fırsat eşitliği sağlama konusunda birçok ülkeye örnek seviyede olduğunu vurgulayan Ergezen, "Kadınlarımız ne kalitede eğitim alırlarsa toplumun ufku o kadar açık olur. Eğitimli ve farkındalığı yüksek olan bir kadın, eğitimli ve farkındalığı yüksek olan bir nesil anlamına gelmektedir. Kadınlar, çalışma hayatına ne ölçüde dahil olurlarsa ekonomi o ölçüde gelişimi, dinamizmi ve sürekliliği içinde barındırır." dedi.

Kadınları toplumun itici gücü olarak gördüklerini dile getiren Ergezen, şöyle konuştu:

"Kadın çalışanlarımıza rahat bir çalışma ortamı oluşturmak onları mesleki tehlike ve risklerden korumak Bakanlığımızın asli görevleri arasında. Bu kolaylığı göstererek kadınlarımızın daha fazla işgücüne katılımını sağlıyor ve istihdam noktasında büyük mesafeler kat ediyoruz. Hedefimiz kadın istihdamını 2023'te yüzde 41'e yükseltmek, kayıt dışı çalışma oranını ise yüzde 30'a düşürmektir. Kadın girişimciliğini teşvik etmek, kadınların sermayeye erişimini kolaylaştırmak amacıyla kamu kurumlarımız ve STK'lerimizle ortak çalışmalar yürütüyoruz. Teknolojiyi buluşturan, istihdamda kadının teknik kapasitesini ortaya çıkartan, özgüveni artıran örnek projelerimizle kadınlarımıza yeni kapılar açıyoruz. Kadınlarımıza imkan verildiğinde üreterek neler başarabildiklerini bu çalışmalarla şahit oluyoruz. Hak-İş Konfederasyonumuzun uyguladığı bu projede çalışan kadınlarımızın ihtiyaçları tespiti ve bu ihtiyaçlara çözüm getirilmesinin hedeflendiğini görüyoruz. Bakanlık olarak, kadınların aile ve iş yaşamı dengesine yönelik sorunların çözümüne katkıda bulunan bu tür projelere daima önem veriyor ve destekliyoruz."

"Hak-İş kadınların kendilerini özgürce ifade edebilecekleri yapının adı"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da hem işçi hem de memur konfederasyonları arasında kadınlara yönelik en fazla etkinliği yapan konfederasyonun Hak-İş olduğunu söyledi.

Hak-İş'e bağlı sendikaların şubelerinde üye sayısı kadar kadının şube yönetiminde temsilinden yana olduklarını ifade eden Arslan, daha çok kadını karar alma mekanizmalarında görmek istediklerini dile getirdi.

Sadece kadınların sendikalaşması için değil karar alma mekanizmalarında yer alması için de çalıştıklarını vurgulayan Arslan, "Türkiye'deki bütün emekçileri Hak-İş'e davet ettiğimiz gibi bütün emekçi kadınları da Hak-İş'li olmaya, Hak-İş'te mücadele etmeye davet ediyoruz. Hak-İş bütün kadınların sığınabileceği güvenli bir limandır. Yaşam tarzına, inançlarına, bölgesine, etnisitesine bakmaksızın bütün kadınların kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir yapının adıdır Hak-İş." dedi.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonun (ITUC) geçen hafta düzenlenen 4. Dünya Kongresine katıldıklarını anımsatan Arslan, kongrede Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek ITUC Başkan Yardımcısı olarak seçildiğini söyledi.

Özcan Yıldırım
Anadolu Ajansı
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