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Çevre Sağlığı Teknisyenleri, gezici sağlık hizmeti sunan personel olarak sayılabilir mi?

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından gönderilen resmi yazıda; Çevre Sağlığı Teknisyenlerinin "GEZİCİ SAĞLIK HİZMETİ SUNAN PERSONEL" sayılamayacağı ve buna bağlı olarak Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli l sayılı cetvelin 11. ve 12. sırasında belirlenen giyecek yardımının yapılmasına imkan olmadığı belirtildi.
12 Aralık 2018 10:05
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Çevre Sağlığı Teknisyenleri, gezici sağlık hizmeti sunan personel olarak sayılabilir mi?

Sağlık Bakanlığı tarafından bir il sağlık müdürlüğüne verilen görüş yazısında, çevre sağlık teknisyenlerinin, Giyecek yardımı yönetmeliğinde sayılan "Gezici sağlık hizmeti sunan personel" kapsamına girmediği belirtilmiştir. Görüş yazısında, "Gezici sağlık hizmetinin" Aile Hekimi Uygulama Yönetmeliğinde yer aldığı üzere sadece aile hekimi ve/veya aile sağlık elemanlarını kapsadığı belirtilmiştir.

İŞTE SAĞLIK BAKANLIĞININ YAZISI
Memurlar.Net - Özel

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