Şehit Yarbay'ın adı kütüphaneye verildi

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba kırsalında helikopter kazasında şehit olan Yarbay Songül Yakut'un adını taşıyan Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki ilk ve ortaokulda oluşturulan kütüphane açıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğince, Yakut'un adı verilen okulda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan kütüphanenin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, öğrenciler üzerinde şehidin fotoğrafının bulunduğu tişörtler giydi.

Törende konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, şehitler sayesinde vatan toprağında özgür yaşandığını söyledi.

Helikopter kazasında şehit olan Yarbay Songül Yakut'un adının verildiği okulda yine şehit anısına bir kütüphanenin açılmasının önemine değinen Baruş, "O, bu vatanı bizlere kanlarıyla emanet eden binlerce şehidimizden biri. O, Türkiye'nin ilk kadın jandarma komutanı. Şehitlik makamına ererek, bizlere bu vatan topraklarının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlattı." dedi.

Şehitlerin isimlerini vatan toprakları üzerinde ilelebet yaşatmanın vazifeleri olduğunu aktaran Baruş, "Akçadağ ilçesi, Ören Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokula Şehit Songül Yakut'un ismini verdik. Bugün açtığımız kütüphane de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından şehit adına yapıldı. Çocukların okulda şehit Songül Yakut'un adını gördükçe, vatan için fedakarlığın, çalışmanın ve gerektiğinde canını verebilmenin ne demek olduğunu daima yüreklerinde yaşatacaklarına inanıyoruz." diye konuştu.

İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Betül Say da şehit Songül Yakut'un silahlı kuvvetler için önemine değindi.

- "Üniformam gelinliğim..."

Say, şehide, "Evlenmeyecek misin?" diye sorulduğunda "Ben zaten evliyim, üniformam benim gelinliğim." diye cevap verdiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Milletimiz, inancını yaşamak ve yaşatmak, ezanı susturmamak, bayrağı indirmemek, milli ve manevi değerleriyle bağımsız olarak yaşamak için canıyla mücadele etmeyi Allah'ın emri kabul etmekte. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' inancıyla yaşamaktadır. Yakut ailesi, ülkesi için bir evladının canını feda etti ancak burada eğitim gören tüm çocuklar Yakut ailesinin birer çocuğu olacak."

Konuşmaların ardından Vali Baruş, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Mili Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Müftüsü Ümit Çimen kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Törende daha sonra şehidin hayatını anlatan bir sunum yapıldı.