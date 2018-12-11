|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Bitlis'te kar yağışı başladı
Meteorolojinin günler öncesinden duyurduğu kar yağışı Bitlis ve ilçelerinde etkili olmaya başladı.
Meteorolojinin günler öncesinden duyurduğu kar yağışı Bitlis ve ilçelerinde etkili olmaya başladı.
Gündüz saatlerinde fırtına ve yağmurun etkili olduğu Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan kar sebebiyle kent tamamen beyaza bürünürken, hava sıcaklığında da hissedilir derecede bir düşüş yaşandı. Özellikle Tatvan - Bitlis arasında bulunan Rahva Bölgesinde yoğun şekilde etkili olmaya başlayan kar yağışı sebebiyle görüş mesafesi de düştü. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi bulurken, yola çıkacak olan sürücülerin dikkatli olmaları konusunda ise uyarılar yapılıyor.
Öte yandan, karla mücadele ekipleri ise olası bir duruma karşı hazır bekletiliyor.
Bu haber 977 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI