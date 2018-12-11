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İki ilde eğitime ara verildi
Elazığ'ın Sivrice ilçedesinde etkili olan fırtına nedeniyle, Adıyaman'ın Gerger ilçesinde sağanak yağış nedeniyle eğitime ara verildi.
Elazığ
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Sivrice'de bugün etkili olan fırtına nedeniyle valilik kararıyla ilçede eğitime, yarım gün ara verildiğini söyledi.
Okulların öğleden sonra tatil edildiğini belirten Gürtürk, "Sivrice ilçesinde fırtınanın etkili olması nedeniyle valilik kararıyla öğleden sonra okullar tatil edildi.
Öğrencilerin herhangi bir zarar görmemesi için böyle bir karar alındı. Yarın Sivrice ilçemizdeki okullar eğitimine devam edecek" dedi.
Öte yandan ilçede yağış ve kuvvetli rüzgarın aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.
Adıyman
ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde sağanak yağış nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitimi bir gün ara verildi.
İlçede 2 gündür aralıksız devam eden yağmur nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildi.
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