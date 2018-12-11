Bu okulun öğretmenler odasında adım atacak yer yok

Son 10 yılda büyük göç nedeniyle İstanbul Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu, 5 bin 300 öğrencisi ile Türkiye'nin en kalabalık ilkokulu oldu.

DHA'nın haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2017 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre, 5 bin 300 öğrencili Leyla Bayram İlkokulu'ndaki öğrenci sayısı 66 ilçe merkezinin nüfusundan fazla. 1 müdür ve 4 yardımcısının görev yaptığı ilkokulda, sınıflardaki ortalama ders mevcudu 50-52 dolayında.

Son 10 yılda resmi verilere göre; 45 bin 984'den 71 bin 783'e çıkan Yeşilkent Mahallesi'nde okul sayısının aynı hızla artırılamadığı belirtildi.

800'Ü SURİYELİ 7 ÜLKEDEN ÖĞRENCİ VAR

Leyla Bayram İlkokulu Müdürü İsmail Mustafa Akçay, okula 7 yabancı ülkeden gelen öğrenciler olduğunu, 800'ü Suriye vatandaşı olmak üzere toplamda 5 bin 300 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi. Akçay, "İkili eğitimde 5 bin 300 öğrencimiz 155 öğretmen, 41 alt sınıf, 284 kaynaştırma öğrencimiz var. Gönlümüz o kadar zengin ki, 5 bin öğrenciyi daha bu okula sığdırabiliriz" dedi.

64 KAMERA, 3 GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Akçay, okulda güvenliği sağlamak amacıyla 64 ayrı kamera bulunduğunu, kayıtların 15 gün süreyle tutulduğunu, bunun yanı sıra alarm sistemi, 3 güvenlik personelinin görev yaptığını belirtti.

Akçay, okulda öğretmenler odasının yanındaki mutfakta, limonatadan, kahve makinesine, ıhlamur, çay, sıcak çikolata, salep, Türk kahvesini sürekli hazır bulundurduklarını, öğretmenlerin ev ortamı sayesinde okula daha erken gelerek, daha geç çıkmaya başladıklarını anlattı.

Akçay, öğretmenlerin zamanlarını iyi değerlendirmeleri için kültürel etkinliklere büyük önem verdiklerini, her ay çeşitli alanlarda 20'den fazla süreli dergi ve 5'er popüler kitap aldıklarını vurgulayarak, "Burada çeşitli etkinliklerle öğretmenlerimizin nefes almasını sağlıyoruz. Öğretmenlerimiz kendilerini okulun bir domino parçası gibi hissediyor. Ciddi bir sinerji yakaladık" dedi.

Okul yönetimi tarafından öğretmen ve velilerin yararlanabilmesi amacıyla fitness ve pilates aletlerinin yer aldığı salonlar yer alırken, buradan öğretmen ve velilerin de yararlandığı, öğrencilerin çeşitli gösterilerine burada hazırlandığı ifade edildi.

ÖĞLE SAATLERİNDE İNSAN SELİ

Veliler, sınıfların kalabalık olmasından ve öğretmenlerin öğrencilere yeterince zaman ayıramamasından ayrıca nüfusu 70 binin üzerinde olan mahallede ilkokul sayısının yetersiz olmasından yakınıyorlar.

Cuma gününün yağmurlu olması halinde bayrak töreni yapabilmek için yeterli salon bulunmaması üzerine öğrenciler okul koridorlarına çıkarılıyor. Koridorlar da yetersiz kaldığı için öğrenciler sıralarında hoparlörlerden duydukları İstiklal Marşı'na öğretmenleri ile birlikte eşlik ediyor.

İKİLİ ÖĞRETİMDE 128 DERSLİK

Okul Müdürü İsmail Mustafa Akçay, her dönemde 1 ve 2'nci sınıflar için 25'er sınıf açtıklarını bunlara alfabenin neredeyse tamamını kullanarak 'A'dan, 'V'ye kadar numara verdiklerini vurguladı. Akçay, "Okulda sabah ve öğleden sonra 64'er olmak üzere 128 dersliğimiz var. Komplike okul yapımız var. Okul öncesi eğitimin yanı sıra Suriyeli yetişkinlere Türkçe derslerimizi sürdürüyoruz. Çeşitli alanlarda il, ilçe derecelerimiz, birinciliklerimiz, ulusal alanda derecelerimiz var" diye konuştu.

ÖĞRETMENLER ODASINDA ADIM ATACAK YER KALMIYOR

Leyla Bayram İlkokulu'nda görevli 155 öğretmen, sabah ve öğleden sonra görev yaptıkları için "24 Kasım Öğretmenler Günü" gibi özel günlerde öğretmenler odasında adım atacak yer kalmıyor.

"YÜK HAFİFLETİLECEK"

Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Leyla Bayram Okulu'nda özveri ile görev yapan yönetici ve öğretmenlerin eğitimi sorunsuz sürdürdüklerini anlatırken, "Bu mahallemizde bir-iki okul yaparak bu okulumuzun yükünü azaltmayı hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda bir okulumuzun inşaatına başlanacak" dedi.

NÜFUSU 5 BİN 300'DEN AZ 66 İLÇE

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2017 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre; 5 bin 300 öğrencili Leyla Bayram İlkokulu, şu 66 ilçe merkezinin nüfusundan kalabalık bulunuyor:

Oğuzlar (Çorum- 5.299),Boztepe (Kırşehir-5.237),Pınarbaşı (Kastamonu-5.236),Seben (Bolu- 5.226),Çeltikçi (Burdur-5.195),Polateli (Kilis-5.190),Kale (Malatya-5.133),Kiğı (Bingöl-5.097),Pazarlar (Kütahya-5.058),Dikmen (Sinop-5.012),Şenpazar (Kastamonu-4.995),Kemaliye (Erzincan-4.946),Saraydüzü (Sinop-4.883),Sarıyahşi (Aksaray-4.833),Akıncılar (Sivas-4.679),Mihalgazi (Eskişehir-4.610),Laçin (Çorum-4.602),Ahırlı (Konya-4.598),Aksu (Isparta-4.534),Kazımkarabekir (Karaman-4.344),Derbent (Konya-4.300),Köprübaşı (Trabzon-4.275),Tillo (Siirt-4.268),Hasanbeyli (Osmaniye-4.214),Halkapınar (Konya-4.173),Çandır (Yozgat-4.171),Korgun (Çankırı-4.034),Özvatan (Kayseri-3.992),Doğanyol (Malatya-3.981),Seydiler (Kastamonu-3.940),Abana (Kastamonu-3.931),Hanönü (Kastamonu-3.921),Akçakent (Kırşehir-3.809),Hamamözü (Amasya-3.757),Boğazkale (Çorum-3.686),Pazaryolu (Erzurum-3.662),Başyayla (Karaman-3.651),Pehlivanköy (Kırklareli-3.593),Dernekpazarı (Trabzon-3.462),Kemer (Burdur-3.300),Karakeçili (Kırıkkale-3.184),Kıbrıscık (Bolu-3.111),Ovacık (Karabük-3.080),Pülümür (Tunceli-3.065),Yenipazar (Bilecik-2.976),Nazımiye (Tunceli-2.886),Ağlı (Kastamonu-2.881),Dumlupınar (Kütahya-2.858),Gölova (Sivas-2.857),Yedisu (Bingöl-2.825),Evren (Ankara-2.753),Bozcaada (Çanakkale-2.730),Doğanşar (Sivas-2.678),İbradı (Antalya-2.646),Otlukbeli (Erzincan-2.545),Ağın (Elazığ-2.537),Kofçaz (Kırklareli-2.434),Kızılören (Afyonkarahisar- 2.363),İnhisar (Bilecik-2.254),Hemşin (Rize-2.181),Bayramören (Çankırı- 2.126),Çelebi (Kırıkkale-2.104),Yenişarbademli (Isparta-2.096),Han (Eskişehir-1.953),Yayladere (Bingöl-1.928),Yalıhüyük (Konya-1.533).