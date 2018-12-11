Klima tamiri yaparken savcının aracının üzerine düştüler

Denizli Çivril Adliyesi'nde klima bakımı yapan 2 işçi, ikinci kattan bir cumhuriyet savcısının aracının üzerine düşerek yaralandı.

İddiaya göre, Çivril Adliye binasında Cem Ç. (25) ile G.S. (16), klima ünitesine bakım yapmak için seyyar merdiveni savcı ve hakimlerin araçlarını park ettikleri kapalı otoparkın çatısına koyarak ikinci kata çıktı.

Klimalara bakım yaptıkları esnada merdivenin kayması sonucu 2 işçi bulundukları yerden önce otoparkın çatısına ardından altında araçlardan birisinin üzerine düştüler. Olayda işçilerin düştüğü çatıdaki panel kiremit olan malzemeyi kırarak delik açtıkları ve o boşluktan aracın üzerine düştükleri kaydedildi. Olayda 2 kattan aşağı düşen işçiler şans eseri hafif şekilde yaralandı.

İşçileri ilk müdahaleyi sesi duyarak dışarıya çıkan adliye çalışanları yaparken ardından işçiler Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine götürüldü. İkinci kattan düşen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, işçilerin düştüğü ve adliyede görevli bir cumhuriyet savcısına ait olduğu öğrenilen araçta ise maddi hasar meydana geldi.