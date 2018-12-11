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Arkadaşları, damadın başında onlarca yumurta kırdı
Adıyamanlı Mustafa Şahin ve Eda Şahin çiftinin kına gecesi ilginç görüntülere sahne oldu.
Adıyamanlı Mustafa Şahin ve Eda Şahin çiftinin kına gecesi ilginç görüntülere sahne oldu. Damadın yakınları adetlere göre, Mustafa Şahin'in evlenerek aralarından ayrılması nedeniyle genç damadın başında onlarca yumurta kırdı.
Adıyamanlı Mustafa Şahin ve Eda Şahin çifti geçtiğimiz günlerde dünya evine girdi. Çiftin 8 Aralık'ta gerçekleşen kına gecesi ise ilginç görüntülere sahne oldu.
Kına gecesinde damadın yakınları, Mustafa Şahin'in evlenerek aralarından ayrılması nedeniyle adetlerine göre genç damadın başında onlarca yumurta kırdı. Damadın yumurta kırılmasını gülerek karşıladığı o anlar salondakileri kahkahaya boğdu. Kimi vatandaşlar damadın o anlarını cep telefonlarıyla kaydederken kimileri de o anları gülerek izlemekle yetindi.
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