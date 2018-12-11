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ÖSYM sınavlarına giren 24 joker tutuklandı

ŞANLIURFA'da, ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavlara iddiaya göre para karşılığında başkasının yerine giren 'joker' diye bilinen 24 kişi, tutuklandı.
11 Aralık 2018 23:00
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ÖSYM sınavlarına giren 24 joker tutuklandı

ŞANLIURFA'da, ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavlara iddiaya göre para karşılığında başkasının yerine giren 'joker' diye bilinen 24 kişi, tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavlara para karşılığında başkasının yerine girildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler 'joker' olarak tabir edilen ve sınavlara girmek için sahte kimlik ürettikleri belirlenen 24 kişiyi evlerine düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda sahte kimlik ve sınav giriş belgesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
DHA
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