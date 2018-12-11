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Kendi imkanlarıyla kurduğu çiftlikte patron oldu

ELAZIĞ'da yaşayan inşaat işçisi İbrahim Yürük (55), kendi imkanlarıyla kurduğu tavuk çiftliğinde kuluçka makinesiyle civciv ve süs tavukları üretiyor. Yürük, hem yumurta hem de yumurtalardan çıkan civcivlerin satışını yapıyor.
11 Aralık 2018 20:44
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Kendi imkanlarıyla kurduğu çiftlikte patron oldu

ELAZIĞ'da yaşayan inşaat işçisi İbrahim Yürük (55), kendi imkanlarıyla kurduğu tavuk çiftliğinde kuluçka makinesiyle civciv ve süs tavukları üretiyor. Yürük, hem yumurta hem de yumurtalardan çıkan civcivlerin satışını yapıyor.

Çatalçeşme mahallesinde oturan inşaat işçisi 4 çocuk babası İbrahim Yürük, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tavuk çiftlliği kurdu. 4 yıl önce kendi imkanlarıyla kurduğu çiftlikte ürettiği civcivlerle önemli bir gelir kaynağı elde ettiğini anlatan Yürük, "İnşaatta çalıştığım zaman bazı arkadaşlardan, yumurtalarının 10 ile 20 lira arasında satıldığını duydum. 4 yıl oldu bu çiftliği kuralı. 'Habeş' ve 'ziprit' cinsi bir çok tavuk besliyorum. Bahara doğru ise tavus kuşu alacağım. Kuluçka makinesi ile civciv çıkarmaya bir arkadaşın tavsiyesi üzerine başladım. Yumurtalar 18 gün kuluçka makinesinde kalıyor. Isıyı iyi ayarlamak lazım. Şu an elimde 7-8 cins tavuk var. Ama bahara doğru daha fazla tavuk oluyor. Yerim olmadığından dolayı fazla tavuk besleme imkanım olmuyor" dedi.

'KADINLAR SÜS TAVUKLARINI TERCİH EDİYOR'

Yürük, çiftlliğinde süs tavuklarını da yetiştirdiğini dile getirerek, özellikle kadınların süs tavuklarını tecih ettiğini söyledi. Süs tavuklarının fiyatının çok daha pahalı olduğunu anlatan Yürük, şunları söyledi:

"Süs tavuklarının tanesi bin liradan başlıyor. Cins tavukların fiyatları pahalıdır. Özellikle yarışmalarda birinci gelen cins tavukların fiyatları 10 ila 20 bin lira arasında değişiyor. İnsanlar o tavuğu alarak, civciv çıkartıyor. Tavuğun yumurtasının tanesi ise 50 liraya satılıyor. Şu an elimdeki süs tavukların bir tanesinin fiyatı 250 ile 500 lira arasındadır. Yumurtalarını 10 lira ile 30 lira arasında satıyorum. Devlet bana imkan verirse işimi büyütmek istiyorum."
DHA
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