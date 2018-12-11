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'Genel Başkanımızın sözü ve talimatı bizim için emirdir'

Başkan Çetin: - "3 gün sonra maaş alacak 1200 şirket çalışanımızın maaşını 2200 TL'den hesaplayacağız"
11 Aralık 2018 20:53
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'Genel Başkanımızın sözü ve talimatı bizim için emirdir'

Adana Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Seçimden sonra asgari ücretle çalışan işçi, CHP'li belediyelerde 2200 lira maaş alacak" sözünün, kendileri için emir olduğunu belirterek, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözü, talimatı bizim için emirdir. Biz seçimleri de beklemeyerek, 3 gün sonra maaş alacak 1200 şirket çalışanımızın maaşını 2200 TL'den hesaplayacağız" dedi.

Asgari ücretin 2200 TL olması teklifinin, Türkiye'deki ekonomik sıkıntılar göz önüne alındığında işçilerin en doğal hakkı olduğunu vurgulayan Çukurova Belediye Başkanı Çetin, "1600 çalışanımızdan 1200'ü şirketimiz bünyesinde çalışıyor. Bu emekçi kardeşlerimiz, özellikle son günlerdeki ekonomik sıkıntının altında eziliyorlar. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretin en az 2200 lira yapılmasına dikkat çekmek için yaptığı çağrıyı emir görerek yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İşçilerimizin 3 gün sonra alacakları maaş da dahil olmak üzere 2200 liradan hesaplanıp, yatırılacaktır." diye konuştu.

Başkan Çetin, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Genel Başkanımızın bu çağrısı, gerek hükümete gerekse diğer belediyelere örnek olsun. Sayın Genel Başkanımız, 'asgari ücret 1500 olacak' dediğinde de bunu mümkün görmeyenlere karşı ve işçilerimizin yanında olarak maaşları 1500 liraya çıkararak, asgari ücretin 1500 lira olmasının önünü açmıştık. Genel Başkanımızın yaptığı bu çağrı ile tüm işçilerimize 2200 lira asgari ücret hayırlı uğurlu olsun."
İhlas Haber Ajansı
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