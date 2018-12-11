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Marmaray seferleri yapılmaya başlandı

Teknik arıza nedeniyle durdurulan seferler, onar dakika arayla yapılmaya başlandı
11 Aralık 2018 21:02
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Marmaray seferleri yapılmaya başlandı

Marmaray'da yaşanan teknik arıza nedeniyle çift yönlü olarak durdurulan seferler, onar dakika arayla yapılmaya başlandı.

Alınan bilgiye göre, trafiği kumanda eden sinyal sisteminde meydana gelen teknik arıza nedeniyle Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arasındaki Marmaray tren seferlerine, 17.56 itibarıyla geçici süreyle ara verildi.

Seferlerin çift yönlü olarak yapılamadığı Marmaray'da, teknik arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Bu arada, aksama nedeniyle Marmaray duraklarında yoğunluk yaşandı, bazı vatandaşlar da farklı ulaşım araçlarına yöneldi.

İETT, vatandaşların mağdur olmaması için Üsküdar Ayrılık Çeşmesi, Yenikapı ve Kazlıçeşme'ye onar araç gönderdi.

Arızanın giderilmesi için çalışmalar devam ederken, seferler de onar dakika arayla çift yönlü olarak yapılmaya başlandı.

Anadolu Ajansı
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