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AK Parti Sözcüsü'nden 'Başörtüsü' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "(TSK'daki başörtüsü serbestisinin iptali istemi) Türkiye, bunları geride bırakmıştır diye düşünüyoruz. Eğitim, öğretim hürriyeti garanti altındadır, bu temel hak ve hürriyetlerden geriye gidişin hiç bir şekilde söz konusu olmaması gerekir"
11 Aralık 2018 21:18
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AK Parti Sözcüsü'nden 'Başörtüsü' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TSK'daki başörtüsü serbestisinin iptali istemine ilişkin "Türkiye, bunları geride bırakmıştır diye düşünüyoruz. Eğitim, öğretim hürriyeti garanti altındadır, bu temel hak ve hürriyetlerden geriye gidişin hiç bir şekilde söz konusu olmaması gerekir." dedi.

Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin, TSK'daki başörtüsü serbestisinin iptali istemine ilişkin sorusu üzerine, bu konuyu ayrıntılı şekilde takip ettiklerini söyledi. Laiklik ilkesinin her zaman için özgürleştirici, bir arada yaşama ilkesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Çelik, laikliğin bir laisizm, bir ideolojik tutum olarak ortaya koyulmasından Türkiye'nin çok acı çektiğini dile getirdi.

Bu durumun hem laiklik prensibinin doğasında olan özgürleştirici bir arada yaşama duygusunu zedeleyici sonuçlar ortaya çıkardığını hem de geçmişte Türkiye'de toplumsal dokuya, bir arada yaşama iradesine ve siyasal özgürlüklere çok büyük zarar verdiğini aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Bu ideolojik yanlışlık, ideolojik fanatizm, bu mücadeleyi takip edenler açısından Türkiye'de geçmişte çeşitli müdahalelerin sebebi olarak kullanılmıştır. Hatta Türkiye'ye acı çektiren, öğrencilerin üniversite kapısında bekletilmesine yol açan birtakım maalesef insanların en temel anayasal hakkı olan eğitim öğretim hakkının engellenmesi olarak kullanılmıştır. Tabii Türkiye'de bu ideolojik fanatizmin geride bırakıldığını, laiklik ilkesinin özgürleştirici bir arada yaşama ilkesi olarak değerlendirilmesi konusunda yaygın bir anlayış olduğunu terakki ediyorduk ama maalesef bu bahsettiğimiz savcının değerlendirmesinde yine Türkiye'nin o eski çektiği acılardaki ideolojik yaklaşımı andıran bir tablo ortaya çıkması üzücü olmuştur. Demek ki henüz zihniyet düzeyinde bu konuda alınması gereken çok yol vardır. Tabi yargı tarafsızlığı ve yargı bağımsızlığıyla yargısal aktivizm arasındaki sınırların net çekilmesi konusunda da mesafe almamız gerekiyor."

Çelik, "Türkiye, bunları geride bırakmıştır diye düşünüyoruz. Eğitim, öğretim hürriyeti garanti altındadır bu temel hak ve hürriyetlerden geriye gidişin hiç bir şekilde söz konusu olmaması gerekir." dedi.

AK Parti tarafından o savcının ortaya koyduğu mütalaanın, maalesef Türkiye'yi de geçmişte bu zararları veren ve bugün de geriye götürmeye çalışan bir anlayışın temsilcisi olarak görüldüğünü dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Neyse ki karar doğru bir şekilde çıkmıştır. İnsanlar, kendi kişisel tercihleri doğrultusunda kamusal hayatta yer alabilirler. Kişisel tercihleri sadece özel alanla sınırlı değildir. Kıyafet tercihleri, bu özgürleştirici bir ilkedir. Geçmişte bu ülke bundan acı çekti bundan sonra da insanımız niteliklerine göre kadınlarımız, kamuda, sosyal hayatta, ekonomik hayatta daha çok yer bulsunlar, daha çok bulunsunlar diye sürdürdüğümüz mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. O bakımdan o zihniyetin hatırlanması bakımından iyi olmamıştır ama sonuç olarak sağlıklı bir karar ortaya çıkmıştır."
Anadolu Ajansı
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