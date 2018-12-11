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Araştırmacı-yazar Seyit Küçükbezirci vefat etti
Araştırmacı-yazar ve halk bilimci Seyit Küçükbezirci yaşamını yitirdi.
Araştırmacı-yazar ve halk bilimci Seyit Küçükbezirci yaşamını yitirdi.
Akciğer kanserinden vefat eden Küçükbezirci'nin cenazesi, yarın Konya Araplar Ak Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazı sonrası Araplar Mezarlığında toprağa verilecek.
Konya'da 1942 yılında dünyaya gelen Küçükbezirci, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun oldu.
Birçok gazete ve dergide yazarlık yapan, aynı zamanda halk bilimci olan Küçükbezirci, Konya Fikir, Sanat, Kültür Adamları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütüyordu.
Küçükbezirci, evli ve 4 çocuk babasıydı.
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