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Kılıçdaroğlu'ndan Emniyet Müdürü için başsağlığı telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'yı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olması sebebiyle Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'yı telefonla arayarak, başsağlığı dileklerini ilettiği bildirildi.
CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'yı telefonla aradı.
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan Rize'de yaşanan olay ile ilgili bilgi alan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye rahmet, tüm emniyet teşkilatına da başsağlığı dileklerini iletti.
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