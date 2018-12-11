1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kulu çifti 'yılın doktoru ve öğretmeni' oldu

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu ile Tatvan ilçesindeki Sadettin Aka Ortaokulunda görevli Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu çifti, yılın doktoru ve öğretmeni oldu.
11 Aralık 2018 21:43
Yazdır
Kulu çifti 'yılın doktoru ve öğretmeni' oldu

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu ile Tatvan ilçesindeki Sadettin Aka Ortaokulunda görevli Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu çifti, yılın doktoru ve öğretmeni oldu.

Sağlık alanında yaptığı başarılı hizmetlerden dolayı Bitlis'te yılın doktoru olan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Ankara'da düzenlenen programda ödülünü eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın elinden almıştı. Eğitim alanında yaptığı güzel projelerden dolayı Bitlis'te yılın öğretmeni seçilen Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu ise, Ankara'da düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü töreninde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından tebrik edilmişti.

Kulu çiftinden, Bitlis'te yılın doktoru olan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu, 5 yıldır görev yaptığı Tatvan Devlet Hastanesinde 4 bin 500'den fazla ameliyat ve 4 binden fazla endoskopik işlemin yanı sıra kentte pek çok ilke imza attığını belirtti. Standart cerrahi prosedürlerinin dışında yanık bakımı, laparoskopik cerrahi ile travma ve savaş cerrahisi alanında başarı gösteren Dr. Abdül Rıdvan Kulu, Bitlis'te ilk defa laparoskopik reflü, laparoskopik histerektomi, laparoskopik obezite, rejyonel anestezili laparoskopik safra kesesi, yaralanma sonrası açık kalp ameliyatları gerçekleştirdiğini kaydetti.

Başarılı hizmetleri ve kentte ilklere imza atması nedeniyle Bitlis'te yılın doktoru seçildiğini, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Ankara'da düzenlenen programda ödülünü Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın elinden aldığını ifade eden Dr. Abdül Rıdvan Kulu, "Yurt genelinde ve dünyada yapılan modern cerrahi tekniklerinin Bitlis'te de uygulanması adına emek verdik. Bölgenin şartları göz önünde bulundurulduğunda özverili olmak zorunda hissettik. Eşim de 5 yıldır burada hizmet veriyor. Eşimle eğitim alanındaki bazı sosyal sorumluluk projelerinde birlikte çalıştık. Bölge halkına hizmet etmeye devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bitlis'te yılın öğretmeni seçilen Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu ise, doktor eşi Abdül Rıdvan Kulu ile birlikte 5 yıldır Bitlis'te görev yapmanın gururu içinde olduğunu söyledi. Hayata geçirdiği örnek projeler ve eğitim öğretim alanında gösterdiği başarılardan ötürü yılın öğretmeni seçilip Ankara'da düzenlenen 24 Kasım törenlerinde projelerini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a ve bakanlık yetkililerine sunan Öğretmen Mihraç Kulu, "Bitlis'te ağırlıklı olarak köy okullarında çalıştım. Köy okullarındaki sınırlı imkanlarda dünyanın kabul ettiği ve 2023 eğitim vizyonumuzda da yer alan 21. yüzyıl becerilerine sahip öğrencilerin yetiştirilebileceği 'teknoloji ve inovasyon odaklı sınıf modeli'ni geliştirerek dezavantajlı bölgelerde de dünya standartlarının yakalanabileceğini gösterdim. Çok sayıda projeyle özellikle çocukların dünya görüşlerini, milli ve manevi değerler eğitimlerini, teknoloji ile ilişkilerini geliştirmeye çalıştım. Bakanlığımızca üzerinde durulan kodlama, robotik, okur - yazarlık ve 3 boyutlu teknolojiler üzerine çalışmalara devam etmekteyim. Bu projelerin devamı ve artmasıyla öğrencilerimizin daha iyi yetişmiş ve yönlenmiş bireyler olacağına inanıyorum. Aynı yıl içinde benim yılın öğretmeni seçilmem ve eşimin de yılın doktoru ödülü alması bizim için gurur verici" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,728 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretmenin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
11 Aralık 2018 22:36		 Öğretmenlerin videosu medyada büyük ilgi görüyor
10 Aralık 2018 23:26
İşitme engelli öğrenciye öğretmenden dayak iddiası
10 Aralık 2018 23:06		 Kar kış demeden köye gidip vatandaşların sınavlarını gerçekleştirdiler
10 Aralık 2018 09:21
Kalp krizi geçiren coğrafya öğretmeni hayatını kaybetti
09 Aralık 2018 17:51		 Müzik öğretmeninin köpekleri de derslere giriyor
09 Aralık 2018 15:43
Engelli öğrencilerin bisiklet hayalini gerçekleştirdiler
08 Aralık 2018 23:16		 Öğretmen kaçtı, öğrenciler kovaladı
08 Aralık 2018 16:38
Okul müdiresi zimmet iddiasıyla gözaltına alındı
08 Aralık 2018 15:28		 Kaza yapan kadın öğretmen hayatını kaybetti
08 Aralık 2018 14:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2018/2 KPSS tercih kılavuzu yayımlandı
2018/2 KPSS Robotu yayında
Rize Valisi, Emniyet Müdürü'ne saldırının nedenini açıkladı
2018/2 KPSS tercih kılavuzunda 1033 kadro yer aldı
Rize Emniyet Müdürü şehit oldu
2018/2 KPSS tercih kılavuzunda, KİT'lere atanacak adaylar için önemli uyarı
Cinayeti planlayıp, Doçent'i eve çağırmışlar
Tarihçi Uğurluel'i Maceracı 'Murat Yeni' ele verdi
Rize Emniyet Müdürü vuruldu!
Trafik polisi, tayin nedeniyle, il müdürünü vurmuş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bira 5
ersun yanal 1
13.12.2018 fenerbahçe vs olimpia milano maçı 2
sözlükte gün yapmaya karar vermek 10
13.12.2018 olympiakos vs anadolu efes maçı 3
08.12.2018 galatasaray vs ç.rizespor maçı 5
su üstünde taş sektirmek 4
kesenin ağzını açmak 4
kaktüs 3
13.12.2018 akhisar bld.spor vs s.liege maçı 3
SON İLANLAR
Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alacak
Engelli editör alınacak
2018/2 KPSS Tercih Kılavuzu yayımlandı
Çankırı Orta SYDV Personel Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 37 memur alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam