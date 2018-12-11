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Trafik sigortası hangi ilde ucuz, hangi ilde pahalı?

İstanbul'da 3 yıl üst üste hiç kaza yapmamış (7. basamak) otomobilin trafik sigortası 4'üncü yıldan sonra 652 lira düzeyinde. Çok kaza yapan (1. basamak) otomobilin sigortası ise 2 bin 965 lira. Ankara'da 7. basamak 634, 1. basamak ise 2 bin 881 lira. İzmir'de kazasız aracın sigortası 615, çok kaza yapan otomobilin sigortası ise 2 bin 797 lira. En pahalı sigorta 31 kişi üstü otobüslere yapılıyor. Tavan fiyat 18 bin 397 lira. En ucuz otomobil sigortası Hakkari gibi küçük şehirlerde 585 lira düzeyinde. Bu şehirlerde çok kaza yapan araçların sigortası 2 bin 126 lira. Rahim AK'ın yazısı
11 Aralık 2018 21:56
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Trafik sigortası hangi ilde ucuz, hangi ilde pahalı?

Trafik sigortasında araçların sigorta primi 7 ayrı basamakta belirleniyor. İlk kez otomobil veya başka bir araç alıp sigorta yaptıran sürücü 4'üncü basamak sayılıyor. Sürücü eğer kaza yaparsa 1'inci basamağa doğru; eğer kaza yapmaz ise 7'nci basamağa doğru gidiyor. 7'nci basamak 3 yıl arka arkaya kaza yapmayan iyi sürücüleri içeriyor.

Trafik sigortası primlerini Nisan 2017'de tavan konulmuştu. Buna göre kaza yapma risklerine göre şehirler gruplandı ve tavan fiyatlar buna göre belirlendi. Tabii ki kaza ihtimali fazla olan büyükşehirler en pahalı, Hakkari gibi küçük şehirler ise tarife açısından daha ucuz olan alt segmentte yer aldı. Yeni düzenlemeye göre Türkiye genelinde İzmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri baz alındı; yani ortalama kabul edildi ve bu iller için tavan fiyat iyi sürücülerde (otomobilde) 444 lira oldu. O günden sonra önce ayda yüzde 1, ardından yüzde 1,5 artışlar yapıldı. Bir kez de yüzde 5'lik bir fiyat artışına gidildi. Şimdi bu illerde iyi sürücüler 615 lira oldu.

KÖTÜ SÜRÜCÜYE 2 BİN 137 LİRA

İstanbul'da iyi sürücülerin sigorta tavanı (otomobilde) 470 liraya

olarak

belirlenmişti; enflasyon zamları ile fiyat 652 liraya ulaştı. Türkiye genelinde trafik sigortasında en pahalı il olan İstanbul'da 3 yıl arka arkaya kaza yapan veya hasar yapan sürücülerin primi ise 2 bin 965 liraya yükseldi. Başkent Ankara'da 7'inci basamak 634, birinci basamak ise 2 bin 881 lira. İzmir'de kazasız aracın sigortası 615, çok kaza yapan otomobilin sigortası ise 2 bin 797 lira.

EN PAHALI OTOBÜSTE FİYAT 18 BİN 397 LİRA

Türkiye genelinde en pahalı sigorta 31 kişi üstü otobüslere yapılıyor. Burada büyükşehirlerde tavan fiyat 18 bin 397 lira. En ucuz otomobil sigortası Hakkari gibi küçük şehirlerde 585 lira düzeyinde. Bu şehirlerde çok kaza yapan araçların sigortası 2 bin 126 lira. Trafik sigortası yeni tavanlarına göre sisteme yeni girenler İstanbul'da 1.186 lira ödeyecek. İstanbul, Türkiye genelinde ortalama kabul edilen İzmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri'den Kocaeli, Ankara ve Bursa yüzde 3, İstanbul ise yüzde 6 daha pahalı il.

Rahim Ak

Habertürk
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