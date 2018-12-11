'Halde 2 lira olan domates süpermarkette 8 lira'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, hazırlık aşamasında olan Hal Yasasına ilişkin görüşlerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'a ilettiklerini, komisyonculuğun kaldırılmamasına yönelik bir kanaat oluştuğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı olağan meclis toplantısı, belediye toplantı salonunda gerçekleştirildi. Mecliste Hal Yasası ile ilgili açıklamada bulunan Türel, hükümetin büyükşehirlerde meyve ve sebzenin hallerdeki fiyatının kat kat üzerinde satılması nedeniyle vatandaşı düşünerek bir tedbir alma gereği hissettiğini belirtti.

Antalya Toptancı Hali'nde 2 lira olan domatesin İstanbul'da 8 liraya satıldığını aktaran Türel, fiyat artışı nedeniyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Komisyonculuğun kaldırılması yönünde düzenlemelerin olduğunu anlatan Türel, komisyonculuğun üreticiler açısından önemli olduğunu belirtti.

Bu konudaki endişeleri ilgili makamlara aktardıklarını dile getiren Türel, "Komisyoncu üreticinin her şeyidir. Üretici birliklerin korunmasına yönelik yasada hüküm var. Komisyonculuğun kaldırılması üretici açısından sorun oluşturacaktır. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'la çalışmaları devam eden Hal Yasası hakkındaki fikirlerimizi paylaştık. Ankara'da 7 saatlik toplantının ardından komisyonculuğun kaldırılmamasına yönelik kanaat oluştu." diye konuştu.

Toptancı hallerinde endişelenecek bir durumun olmadığına değinen Türel, yasanın yeniden hazırlanacağını bildirdi.

Komisyonculuğun devam etmesi yönünde bir genel kanaat oluşturulduğunu söyleyen Türel, "Cumhurbaşkanımız bize anlayış gösterdi. Merak edilecek bir durum yok." değerlendirmesinde bulundu.

Arada fırsatçıların da olduğuna işaret eden Türel, "Antalya kent merkezindeki süpermarketlere zabıtalarla gittim. Halde 2 lira olan aynı kalitedeki domatesin süpermarkette 8 lira olduğunu bizzat ben gördüm. Mağaza müdürünü çağırdım, 'Bu ne' dedim. 'Satış için koymadık' dedi. 'Müzelik mi' diye sordum ve arkadaşlarımız gerekeni yaptı. Vatandaşlarımız bize bildirimleriyle fırsatçılara izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Vatandaşa ceza tuzağı gibi EDS provoke ediliyor"

CHP'li Meclis Üyesi Recep Tokgöz, gündem dışı konuşmalarda söz alarak elektronik denetleme sistemi (EDS) nedeniyle şehirde kaos yaşandığını öne sürdü. Her eve EDS vasıtasıyla cezalar geldiğine yönelik iddiaların kendisine ulaştığını aktaran Tokgöz, bu konudaki çalışmaları Türel'e sordu.

Türel de EDS uygulamalarının kendilerine ait olmadığını, çalışmaları Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğünü kaydetti. Antalya'da akıllı şehir uygulaması projeksiyonları olduğunu, bunları bazı kurumlarla birlikte yürüttüklerini anlatan Türel, şunları söyledi:

"Akıllı şehir çalışması kapsamında akıllı sulama sistemi, akıllı aydınlatma, acil panik butonu, akıllı kavşak uygulamalarını yürütüyoruz. Trafiğin denetiminde kullanılacak EDS akıllı şehir kapsamı içinde ama uygulaması bize ait olmayacak. Sistemin uygulanabilmesi için hizmet binası olması gerekiyor, henüz çalışmaları devam ediyor. Öte yandan elektronik ağı tamamlanmadı. Vatandaşların çoğuna ulaşan trafik cezalarını mobese kameralarının kestiği bilgisini emniyetten aldım. Ceza tutanağının altında neden ceza yazıldığı yazıyor. Bir kesim tarafından seçim arifesinde vatandaşa ceza tuzağı gibi EDS provoke ediliyor. Bir sene daha sistemin uygulanması mümkün görünmüyor. Kameralar görünüyor ama bağlantıları yok."