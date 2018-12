Ağıralioğlu: Mecliste kimse terör seviciliği yapamaz

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Mecliste hiç kimsenin terör seviciliği yapamayacağını ifade ederek, "Her türlü fikir müzakere edilebilir, katil övücülüğü yapılamaz. Çocuklarımızın üstünde alçakça tepinen insanların, bu Meclisin aziz kürsüsü altında 'sayın' ifadeleriyle anılmasına razı olamayız. Her türlü fikir serbest olsun, terör seviciliği yasak olsun." dedi.

Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, MİT Başkanlığı, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri, İletişim, Savunma Sanayi, Strateji ve Bütçe, Milli Saraylar İdaresi ve Devlet Arşivleri başkanlıklarının 2019 yılı bütçesi üzerinde İYİ Parti Grubu adına yapılan konuşmalarla, TBMM Genel Kurulunda gruplar adına konuşmalar tamamlandı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Milli Sarayların TBMM'den alınıp Cumhurbaşkanlığına bağlandığını anımsatarak, "Zaten bağlanmayan neresi kaldı ki; her yer." dedi.

Devletin temel kanunu olan anayasanın, bütün etnik unsurları Türk kabul ettiğini, bütün vatandaşların ortak adının Türk olduğunu belirten Nuhoğlu, bu madde varken Türk'ü, etnik unsurlardan biri saymanın büyük bir yanlışlık olduğunu ifade etti.

"Tek bayrak Türk bayrağı; tek devlet Türk devleti; tek vatan Türk vatanı değil mi? Bu ülke, bu vatan Türklerin değil mi?" diye soran Nuhoğlu, Türk'ü, Türk milletini sevmenin, gelişip yükselmesini istemenin de Türkçülük, Türk milliyetçiliği olduğunu; bunu ırkçılıkla, kavmiyetçilikle karıştırmamak gerektiğini kaydetti.

Nuhoğlu, Türkçülüğün, milliyetçiliğin küçük ve hor görülecek, önemsiz, hatta suç gibi algılanacak bir şey olamayacağını, ayaklar altına hiç alınamayacağını söyledi. Nuhoğlu, AK Parti'nin iktidar döneminin, adeta "Türklükle mücadele dönemi" olarak geçtiğini ileri sürdü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'nin, millet iradesinin tecelligahı olduğunu, Mecliste ülkenin ihtiyacı her türlü fikrin, demokratik talebin dile getirilmesinin, Meclisin kurucu iradesine de uygun olduğunu kaydetti.

Bunun bir istisnası olduğunu dile getiren Ağıralioğlu, "Bu Mecliste hiç kimse terör seviciliği yapamaz. Bu memlekette bize kanımız, canımız üzerinde bedel ödetmeye kastetmiş cinayet şebekelerinin propagandası asla yapılamaz. Her türlü fikir konuşulabilir, terör seviciliği yapılamaz. Her türlü fikir müzakere edilebilir, bir katil övücülüğü yapılamaz. Çocuklarımızın üstünde alçakça tepinen insanların, bu Meclisin aziz kürsüsü altında 'sayın' ifadeleriyle anılmasına razı olamayız. Her türlü fikir serbest olsun, terör seviciliği yasak olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Ağıralioğlu, bütçenin tasarruf bütçesi ve yatırımlardan feragat etme zorunluluğunu gösteren bir bütçe olduğunu savundu. Ağıralioğlu, bütçede sosyal yardımlaşma ayağının büyük olmasının, sosyal devletin bir göstergesi olduğu gibi bozulan denge üzerinde çok zor durumda olanlara bir hayat öpücüğü de olduğunu söyledi.

Elindeki fotoğrafı gösteren Ağıralioğlu, "Şehitlerin evleri böyle olan milletin sarayları olmaz, olamaz. Milletten fedakarlık istemek devlet yönetmek açısından hak ve sorumluluğunuz. Ama bunu kullanırken kendi maaşına yüzde 25 zam yapan devlet başkanı milletinden fedakarlığı zor ister." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sataşma gerekçesiyle söz alarak, PKK'yı her zaman bir terör örgütü olarak gördüklerini ve PKK'yla mücadeleyi hiçbir zaman aksatmadıklarını vurguladı. Muş, PKK'nın hem Türkiye'de hem uluslararası arenada terör örgütü olarak kabul edildiğini, Türkiye'de göreve gelen her iktidarın da bununla mücadele ettiğini anımsatarak, kendilerinin de bununla amansız bir mücadele içerisinde olduklarını bildirdi.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, Türkiye'de bilinen anayasal düzenin rafa kaldırıldığını öne sürerek, "Bütçe ve kesin hesap AK Parti'nin tüm kadrolarıyla, teşkilatlarıyla, Avrupa ve Ortadoğu'daki dostlarıyla birlikte gelip Türk milletinin duvarına tosladıklarının itirafıdır. Bozdukları anayasal düzenden sonra hiçbir özgül ağırlığı olmayan, temsil kabiliyeti düşük, egemenlik hakkına sahip olmayan bakanların bütçesi olsa ne olur, olmasa ne olur." görüşünü savundu.