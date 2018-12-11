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Bakan Ersoy'dan şehit Emniyet Müdürü için başsağlığı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için başsağlığı dileğinde bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, yaralı polislere de acil şifalar diledi.
Rize'deki olayın ardından Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaşan Bakan Ersoy, şunları kaydetti:
"Uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürümüz Altuğ Verdi'ye Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Kederli ailesinin, emniyet teşkilatımızın ve de milletimizin başı sağolsun."
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