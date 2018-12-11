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9'u tutuklu 48 sanığın yargılanmasına devam edildi
Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 9'u tutuklu 48 sanığın yargılanmasına devam edildi
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan 9'u tutuklu 48 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Zekeriya K., Halil K., Yağmur A., Tahir A., Ali K., Cengiz G., Ruhi H., Mehmet Ali S. ve Egemen K. ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.
Tutuksuz sanık N.Ç, FETÖ üyesi olmadığını savunarak, ''Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Hiçbir terör örgütüne üye olmadım. Tanık beyanları asılsızdır. Beraatime karar verilmesini istiyorum.'' dedi.
Sanık H.T. de FETÖ üyesi olmadığını öne sürerek, suçlamaları reddetti, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti diğer sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.
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