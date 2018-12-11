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Bakan Soylu'dan duygusal paylaşım
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanlığı Twitter hesaplarından Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için baş sağlığı mesajları yayınladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanlığı Twitter hesaplarından Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için baş sağlığı mesajları yayınladı.
Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Devlet üzülür mü? Üzülsün. Çok iyi bir yöneticisini ,kendisini sevdiren bir evladını, milletine hizmet eden bir kahramanını kaybetti. Altuğ Müdürüm, Şehidim. Hakkını helal et. Hepimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.
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