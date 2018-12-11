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Ünlü gazeteciye yine 'askerlik kaydı' zulmü
Habertürk TV eski Genel Müdürü Veyis Ateş kaldığı otelden alınarak ifade vermeye götürüldü.
Habertürk TV eski Genel Müdürü Veyis Ateş, geçtiğimiz yıl İstanbul'a gitmek üzere geldiği Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.
Ateş'in gözaltına alınma sebebinin ise askerlik görevini tamamladıktan 12 yıl sonra hala devam ettiği anlaşılan 'bakaya kalma' (askere geç katılma) soruşturması olduğu öğrenilmişti.
Ateş, sosyal paylaşım sitesi Instagram'dan duruma tepki göstererek şu paylaşımı yaptı:
Tam bi' sene olmuş...
6 Aralık 2017 de Ankara Esenboğa'da beni gözaltına alan devlet bugün de kaldığım otelin kapısına dayanıp bi' kez daha "GEL" dedi.
Kaldığım otelden bi' suçlu gibi alınıp ekip otosunda adliyeye ifade vermeye gidiyorum.
Neymiş; askere neden geç gitmişmişim!!!
Tam bir sene önce mahkemeye çıkıp ifade vermeme, suçsuz bulunmama rağmen kaydımı silmeyen, düşmeyen, sorumsuz, işini bilmez, takip etmez ilgili kişilere hakkımı helal etmiyorum.
Allah sizi bildiği yapsın!
11 Aralık 2018
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