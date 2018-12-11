1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ünlü gazeteciye yine 'askerlik kaydı' zulmü

Habertürk TV eski Genel Müdürü Veyis Ateş kaldığı otelden alınarak ifade vermeye götürüldü.
11 Aralık 2018 22:31
Yazdır
Ünlü gazeteciye yine 'askerlik kaydı' zulmü

Habertürk TV eski Genel Müdürü Veyis Ateş, geçtiğimiz yıl İstanbul'a gitmek üzere geldiği Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Ateş'in gözaltına alınma sebebinin ise askerlik görevini tamamladıktan 12 yıl sonra hala devam ettiği anlaşılan 'bakaya kalma' (askere geç katılma) soruşturması olduğu öğrenilmişti.

Ateş, sosyal paylaşım sitesi Instagram'dan duruma tepki göstererek şu paylaşımı yaptı:

Tam bi' sene olmuş...

6 Aralık 2017 de Ankara Esenboğa'da beni gözaltına alan devlet bugün de kaldığım otelin kapısına dayanıp bi' kez daha "GEL" dedi.

Kaldığım otelden bi' suçlu gibi alınıp ekip otosunda adliyeye ifade vermeye gidiyorum.

Neymiş; askere neden geç gitmişmişim!!!

Tam bir sene önce mahkemeye çıkıp ifade vermeme, suçsuz bulunmama rağmen kaydımı silmeyen, düşmeyen, sorumsuz, işini bilmez, takip etmez ilgili kişilere hakkımı helal etmiyorum.

Allah sizi bildiği yapsın!

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 12,589 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Zirvelerde bir yayla... Avusor Yaylası
12 Aralık 2018 00:18		 Piyango biletleri tamamen dijitalleşecek
07 Aralık 2018 12:43
Erdoğan: Yolunu şaşıranları ya ıslah ya tasfiye edeceğiz
20 Kasım 2018 12:12		 Ak Parti, adaylar için 'merkez yoklaması' yapacak
02 Kasım 2018 20:31
Sagalassos'u duymuş muydunuz?
19 Ekim 2018 00:10		 Bozdağ: Danıştay, öğrenci andı kararıyla Anayasa'yı çiğnedi
18 Ekim 2018 23:56
Cep telefonu ile güzel fotoğraflar nasıl çekilir?
09 Ekim 2018 00:20		 AK Parti'de af için kriter 'kamu vicdanı'
04 Ekim 2018 09:18
Kars'a gezmeye gidenler için rehber
25 Eylül 2018 00:20		 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı tekrar aday
23 Eylül 2018 16:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2018/2 KPSS tercihlerinde, KİT'leri tercih edecek mühendis adayları ne kadar maaş alır?
'Uyku bile uyumadan 7/24 çalışıyoruz'
12 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Sezonun en iyileri
Zirvelerde bir yayla... Avusor Yaylası
Hatay'daki terör operasyoununda 17 kişiden 6'sı tutuklandı
Cezaya kızıp, sosyal medyadan polise hakaret edince tutuklandı
120 TL ve üzeri sepette %20 indirim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rize emniyet müdürünün vurulması 4
gelinim yatakta 1
13.12.2018 olympiakos vs anadolu efes maçı 3
Bira 5
eugene yevhen seleznyov 2
hadi bilgi yarışması 7
Tayin olamayıp akıldan olmak 3
09.12.2018 akhisar bld.spor vs fenerbahçe maçı 5
kaktüs 3
jan koller 2
SON İLANLAR
Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alacak
Engelli editör alınacak
2018/2 KPSS Tercih Kılavuzu yayımlandı
Çankırı Orta SYDV Personel Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 37 memur alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam