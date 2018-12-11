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Öğretmenin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde takla atan otomobilden fırlayarak aracın altında kalan öğretmen Ali Şen'in (25) hayatını kaybettiği kaza, MOBESE kamerası tarafından kaydedildi.
11 Aralık 2018 22:36
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Öğretmenin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında, Osman Akça Kavşağı'nda meydana geldi. Özel lisede Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan Ali Şen, yönetimindeki 45 HD 0531 plakalı otomobille Denizli yönüne gelirken yoğun sis nedeniyle ışıkta bekleyen araçları son anda fartk etti. Ani fren yaparken, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Şen, yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Otomobil takla atarken, emniyet kemeri takılı olmayan Şen, açılan kapıdan fırlayıp, otomobilinin altında kaldı. Diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Şen'in cenazesi morga kaldırıldı.

Ali Şen'in öldüğü kaza anı ise MOBESE kamerası tarafından kaydedildi. Görüntünde, kırmızı ışıkta bekleyen araçların yanındaki bulunan servis yoluna giren otomobilin sisli yolda demir bariyerlere çarparak takla atması ve takla atarken, Şen'in otomobilden fırlaması yer alıyor.


Öğretmenin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
DHA
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