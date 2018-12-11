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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Milli Eğitim Bakanlığı, Eskişehir il milli eğitim müdürü Necmi Özen'in yerine yeni atama yaptı
Anadolugazetesi.com sitesinde yer alan habere göre, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, görevinden alındı, yerine Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit atandı.
Hakan Cırıt kimdir?
Hakan Cırıt 6 Mayıs 1971'de Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Elazığ'da yapmış olup, Yüksek Öğrenimin tahsilini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde tamamladı. Eskişehir'de bir çok okulda öğretmenlik, idarecilik ve Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü görevlerini yürüten Hakan Cırıt, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve son olarak Edirne İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapıyordu. Cırıt, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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