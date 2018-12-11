|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Şehit Emniyet Müdürü'nün ailesini Bakan Soylu karşıladı
Şehit yakınlarını evde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu karşıladı
Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonrasında şehit düşen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin annesi, babası ve yakınları kente geldi.
Bugün akşam saatlerinde Rize İl Emniyet Müdürlüğünde meydana gelen olayda İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, bir polis memuru tarafından vurularak şehit edilmişti. Şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin annesi Nuran Verdi, babası Ertuğrul Verdi ve aile yakınları il merkezinde bulunan Portakallık Mahallesi'ndeki evinde ulaştı.
Şehit yakınlarını evde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu karşıladı.
Bu haber 2,236 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI