1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

86 nüfuslu köyün tamamı 'dumansız hava sahası'

Sakinleri arasında tiryaki bulunmayan ve sigara içilmeyen Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Karaahmetler köyünün ziyaretçileri de tütün ürünü tüketmek isterlerse bölge sınırları dışına çıkıyor.
11 Aralık 2018 23:12
Yazdır
86 nüfuslu köyün tamamı 'dumansız hava sahası'

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 86 nüfuslu Karaahmetler köyünde tiryaki bulunmadığı gibi ziyaretçiler de dahil sigara içilmesine izin verilmiyor.

Tarım ve hayvancılık ile geçimini sürdüren, kurulduğu tarihten beri neredeyse hiç asayiş olayının meydana gelmediği ve adliyeye taşınan hadisenin bulunmadığı köyde yaşayanlardan tiryakiler, son 10 yıl içinde belirli aralıklarla sigarayı bıraktı.

Ziyaretçiler de sigara içmek isterse köyün dışına çıkmak zorunda kalıyor.

Köy muhtarı Sezai Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle kış aylarında tarımda azalan işler nedeniyle toplandıkları kahvehanede sigara içilmediği için tertemiz bir hava olduğuna ve genellikle kuru yemiş tüketildiğine dikkati çekti.

"Cumhurbaşkanımız 'Sigara içmeyin' dediğinden beri sigara içen yok"

Köyde, bildikleri ve büyüklerinden duydukları kadarıyla asayiş olayı yaşanmadığını vurgulayan Akar, şöyle devam etti:

"Köyümüzde hiçbir dargınlık, küskünlük yok. 86 nüfusu var, 9 çocuğumuz taşımalı sistem ile eğitim öğretim için Gölpazarı'na gidip geliyor. Köyümüzde sigara içen bulunmuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Sigara içmeyin' dediğinden beri köyümüzde sigara içen yok. Cumhurbaşkanımız sigara içmeyin diyorsa bizler de içmiyoruz bu saatten sonra. Köyümüzde sağlık yönünden de bir sıkıntımız yok. Bu kararı vermeden önce köy nüfusunun yüzde 80-90'ı sigara içiyordu kendim dahil, en son kısa süre önce ben de bıraktım köy muhtarı olarak. 15 yıllık muhtarlık görevimde köyde sadece ben içiyordum, bir baktım ki kimse sigara içmiyor."

Ne izmarit ne de sigaranın pis kokusu

Doğma büyüme aynı köyde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Harun Tekin ise eskiden sabah kahvaltısını yapar yapmaz dışarı çıkıp hemen sigara yaktığını söyledi.

Çocuk yaşlarında özenti sonucu sigaraya başladığını dile getiren Tekin, "Şu an 43 yaşındayım. 20 yıl sigara içtikten sonra 2010 yılında bıraktım. Köyde sigara içilmemesini iyi karşılıyorum. Ben 1,5 paket sigara içiyordum önceleri. Şimdi ise sigara içen birileri geldiği zaman yanıma çok pis kokuyor. Köyümüz tertemiz ne izmarit var ne de sigaranın pis kokusu." dedi.

Köy sakini 52 yaşındaki Hasan Ünal da çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştığını aktararak, "Köyde millet birbirinden örnek alarak sigarayı bıraktı. Ben 10 yıl oldum bırakalı. Ben bıraktım, benim peşime arkadaşım derken herkes bıraktı. Bizim Necati ağamız vardı mesela günde üç paket sigara içerdi. Bırakamam diyen adam o dahi bıraktı. Allah'a şükür sağlığımız yerinde." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 501 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Naylon poşet' Bozcaada'da 7 yıldır kullanılmıyor
11 Aralık 2018 23:52		 Emekli öğretim üyesi, geleneksel motifleri geleceğe taşıyor
11 Aralık 2018 23:42
Emekli öğretmen, evini sanatıyla donatıyor
11 Aralık 2018 23:34		 Araştırmacı-yazar Seyit Küçükbezirci vefat etti
11 Aralık 2018 21:22
Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı
11 Aralık 2018 21:10		 Doğuda kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
11 Aralık 2018 21:06
Kendi imkanlarıyla kurduğu çiftlikte patron oldu
11 Aralık 2018 20:44		 18 yaşındaki muhtar adayı, seçim çalışmalarına başladı
11 Aralık 2018 20:35
Taksiciler, krizi fırsata çevirdi
11 Aralık 2018 20:31		 Kuzey Kutbu tarihinin en sıcak 5 yılını geçirdi
11 Aralık 2018 20:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2018/2 KPSS tercihlerinde, KİT'leri tercih edecek mühendis adayları ne kadar maaş alır?
'Uyku bile uyumadan 7/24 çalışıyoruz'
12 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Sezonun en iyileri
Zirvelerde bir yayla... Avusor Yaylası
Hatay'daki terör operasyoununda 17 kişiden 6'sı tutuklandı
Cezaya kızıp, sosyal medyadan polise hakaret edince tutuklandı
120 TL ve üzeri sepette %20 indirim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rize emniyet müdürünün vurulması 4
gelinim yatakta 1
13.12.2018 olympiakos vs anadolu efes maçı 3
Bira 5
eugene yevhen seleznyov 2
hadi bilgi yarışması 7
Tayin olamayıp akıldan olmak 3
09.12.2018 akhisar bld.spor vs fenerbahçe maçı 5
kaktüs 3
jan koller 2
SON İLANLAR
Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alacak
Engelli editör alınacak
2018/2 KPSS Tercih Kılavuzu yayımlandı
Çankırı Orta SYDV Personel Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 37 memur alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam