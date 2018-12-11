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Köyün kedi ve köpekleri muhtara emanet

Yozgat merkeze bağlı Kababel köyünün muhtarı Erdoğan Bektaş, yazlıkçıların köyden ayrılmasının ardından sahipsiz kalan çok sayıda kedi ve köpeği imkanlarıyla besliyor
11 Aralık 2018 23:17
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Köyün kedi ve köpekleri muhtara emanet

Yozgat merkeze bağlı Kababel köyünün 53 yaşındaki muhtarı Erdoğan Bektaş, sahipsiz kedi ve köpeklere bakıp karınlarını doyuruyor.

Köydeki yazlıkçıların ayrılmasının ardından yiyecek bulamayan 25 kedi ve 5 köpeğe köyün muhtarı Bektaş sahip çıktı.

Yaklaşık 15 yıldır muhtarlık yapan Bektaş, köy halkına hizmet ettiği gibi, hayvanlardan da sevgisini esirgemiyor.

Muhtarlık maaşının bir kısımını hayvanlar için harcayan, kasap ve tavukçulardan et, kemik, fırınlardan ise ekmek alan Bektaş, köydeki köpek ve kedileri her gün elleriyle besliyor.

Erdoğan Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde hane sayısının yaz aylarında 40'a ulaştığını, kış aylarında ise bu sayının 8'e kadar düştüğünü söyledi.

Köyden ayrılan yazlıkçıların besledikleri kedi ve köpekleri terk edip gittiklerini anlatan Bektaş, "Nihayetinde insanız, gözlerine bakıp empati kurabildiğimiz zaman onları anlayabiliyoruz. İnsanlardan istediğim empati kursunlar. Açlık kötü bir şey, bu hayvanların bir şekilde doyurulması gerekiyor. Elimden geldiğince bakıyorum." dedi.

"Allah rızası için yapıyorum"

Bektaş, hayvanların ilk zamanlarda ne bulsa yediklerini ancak daha sonra bıktıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Köpekler için yal veriyordum, ondan bıktılar. Ekmek veriyorum ekmekten de bıktılar. Tavukçulardan tavuk kemiği getiriyorum 5-6 kilo, o bir gün yetiyor. Değişiklik oluyor. Ekmekleri peynir suyu ile ıslatıp veriyorum. Bu insanlığın gereğidir. Hayvan 'hastayım, açım' diyemiyor. Onlara sevgiyle yaklaşıp açlığıyla, sağlıyla ilgilenmemiz gerekiyor. Ben elimden geldiğince yapıyorum. Allah rızası için yapıyorum."

Kış mevsiminde yaban hayvanları için de araziye yem bıraktıklarını aktaran Bektaş, "Kar çok olduğunda araziye yiyecek bırakıyoruz. Tavuklara yem atarken fazla atıyoruz ki kuşlar da yesin diye. Köyümüzde bir tane de sahipsiz eşek var. Kar yağdığında ona da yem veriyorum." diye konuştu.

Bektaş, 4 şiir kitabı bulunduğunu, zaman zaman hayvanlar için şiir yazdığını ve saz çalıp türkü söylediğini belirtti.

Hayvanları çok sevdiğini vurgulayan Bektaş, "Bizim ne kadar yaşamaya hakkımız varsa onların da her şeye hakkı var." dedi.
Anadolu Ajansı
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