1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TESK'ten kredi kartı uyarısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yeni yıla sayılı günler kala kredi kartları limitlerini doldurup borç batağına batmamak için gereksiz alışveriş yapılmamalı." dedi.
11 Aralık 2018 23:30
Yazdır
TESK'ten kredi kartı uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yeni yıla sayılı günler kala kredi kartları limitlerini doldurup borç batağına batmamak için gereksiz alışveriş yapılmamalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, vatandaşları gereksiz alışveriş yaparak yeni yıla borçlu girmemeleri yönünde uyardı.

Türkiye'de kişi başına en az 2 kredi kartı kullanıldığını aktaran Palandöken, "Yeni yıla sayılı günler kala kredi kartlarını doldurup borç batağına batmamak için gereksiz alışveriş yapılmamalı. Kredi kartı ile yapılan alışverişler bedava gibi düşünülmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, vatandaşlara kredi kartı talep ederken limitlerini bütçelerine göre talep etmesini tavsiye etti. Bankalardan da kredi kartı verirken daha seçici olmalarını isteyen Palandöken, şunları kaydetti:

"Kredi kartı alacak vatandaşların aylık geliri belirlenmeli ve limitleri gelire bağlı olarak artırılmalı. Vatandaşlar da kredi kartı limitlerini doldurup borç batağına batmamak için ihtiyaç dışı ürün satın almamalı. Özellikle ekonomik dalgalanma yaşadığımız bu dönemde herkes tasarrufa gitmeli ve ölçülü alışveriş yapmalı."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,125 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ukraynalı turist Türkiye'den vazgeçmiyor
11 Aralık 2018 23:26		 Reklamcılık, yerini halkla ilişkilere bırakıyor
11 Aralık 2018 20:07
'Hedefimiz kadın istihdamını yüzde 41'e yükseltmek'
11 Aralık 2018 18:57		 Borsa günü düşüşle tamamladı
11 Aralık 2018 18:32
Borç faizi sektörü elektriklendirdi
11 Aralık 2018 15:05		 Ekmek kavgasında fatura yine vatandaşa mı çıkacak?
11 Aralık 2018 14:45
Sudan ucuz deyimi tarih oldu
11 Aralık 2018 14:02		 Borsa günün ilk yarısında geriledi
11 Aralık 2018 13:15
Cari açık 3. kez pozitif geldi
11 Aralık 2018 10:03		 Son 40 yıldaki 8'li yılların tümünde büyüme ya durdu ya da geriledi
11 Aralık 2018 09:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2018/2 KPSS tercihlerinde, KİT'leri tercih edecek mühendis adayları ne kadar maaş alır?
'Uyku bile uyumadan 7/24 çalışıyoruz'
12 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Sezonun en iyileri
Zirvelerde bir yayla... Avusor Yaylası
Hatay'daki terör operasyoununda 17 kişiden 6'sı tutuklandı
Cezaya kızıp, sosyal medyadan polise hakaret edince tutuklandı
120 TL ve üzeri sepette %20 indirim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rize emniyet müdürünün vurulması 4
gelinim yatakta 1
13.12.2018 olympiakos vs anadolu efes maçı 3
Bira 5
eugene yevhen seleznyov 2
hadi bilgi yarışması 7
Tayin olamayıp akıldan olmak 3
09.12.2018 akhisar bld.spor vs fenerbahçe maçı 5
kaktüs 3
jan koller 2
SON İLANLAR
Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alacak
Engelli editör alınacak
2018/2 KPSS Tercih Kılavuzu yayımlandı
Çankırı Orta SYDV Personel Alım İlanı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 37 memur alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam