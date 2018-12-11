'Naylon poşet' Bozcaada'da 7 yıldır kullanılmıyor

Türkiye'de 1 Ocak 2019'da ücretli hale gelecek "naylon poşetler", 2011'den bu yana Bozcaada'da kullanılmıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik alışveriş poşetleri, tüm satış noktalarından ücretli olarak temin edilecek.

Gereksiz plastik poşet tüketimini ciddi oranda azaltarak, tüketicilerin alışveriş yaparken yanlarında getirebilecekleri file, çanta, tekerlekli alışveriş arabaları kullanımı yönünde teşvik edilmesini öngören uygulama, Bozcaada Belediye Meclisinin aldığı kararla ilçede 2011 yılında hayata geçirildi.

Adada yaklaşık 7 yıldır market ve pazar alışverişleri kağıt kese kağıdı, bez torba ve file kullanımı ile yapılırken, ücretli de olsa plastik poşet kesinlikle kullanılmıyor.

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ücretli plastik poşet uygulamasının, kullanımı yasak olan adada memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Yılmaz, Bozcaada'da 6 Nisan 2011'de 33 sayılı meclis kararıyla plastik poşet kullanımının yasaklandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Hem ilçe halkının, hem ziyaretçilerin katılımıyla hem de esnafımızın bu konudaki dikkatiyle uygulama neredeyse mükemmel noktaya geldi. Biz zaten adada naylon poşet kullanımına son vermiştik. Halkımıza ve adaya gelen misafirlerimize alternatif sunma adına bez poşetler bastırdık. Biz bunları büyük poşetler ve çocuklar için hazırlanan daha küçük ebatta olanlar şeklinde iki farklı boyutta bastırıp ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Biz şu anda adada naylon poşeti unuttuk noktasındayız. Gelen misafirlerimiz de buna uymuş durumdalar. Gelen misafirlerimizin gemideki konuşmalarına rastlıyoruz mesela 'Bozcaada'da naylon poşet kullanılmıyor herkes kendi tedbirini alsın' yönünde. Bu da çevre dostu bir belediye olarak bizi gerçekten gururlandırıyor."

"Marketlerimize bez torbalardan koyduk"

Yılmaz, özellikle market alışverişlerinde kullanımı artış gösteren plastik poşetlerin kısıtlanması veya azaltılması yönünde alınan bu kararın Bozcaada halkını ve kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Uygulamayı Bozcaada halkı ve belediyesi olarak yürekten desteklediklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Burada yaşayanlar başka yerlere gittiklerinde de naylon poşet kullanmayıp adadaki uygulamaya destek veriyorlar aslında. Adaya gelen misafirlerimiz de durumu benimsemiş haldeler. Adaya yıllar önce ilk gelenler ve uygulamayı bilmeyenler için bir yadırgama olmuştu. Biz bunları ortadan kaldırıp çevreye olan duyarlılığın artması için marketlerimize de bez torbalardan koyduk. Marketlerimizde ayrıca kese kağıtları var, ücretli olarak alınmak istenir ise file torbalar var."

Adada market işletmeciliği yapan Gülenay Şodi ise uygulamayı çok yerinde bir karar olarak değerlendirdi.

Bozcaada'da uzun süredir plastik poşet kullanımının yasak olduğunu hatırlatan Şodi, "Umarım ülkede paralı hale getirilen bu uygulama yasağa döner. Biz burada çok mutluyuz. Ada halkı da misafirlerimiz de buna çok alıştı. Çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla da önemli bir uygulama. Umarım bir üst boyuta ulaşıp yasaklanır ve çevre daha az kirlenir." diye konuştu.

İlçede yaşayan Zeynep Özer de uygulamayı duyduğunda aklına ilk olarak yaşadığı Bozcaada geldiğini söyledi.

Burada market alışverişlerinde kese kağıdı, bez torba ve file kullandıklarını dile getiren Özer, "Umarım bu uygulama daha sonra Bozcaada'dakinin benzeri bir hale döner. Bu hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesine hem de insanların naylon poşetten uzak kalmasını sağlar." değerlendirmesinde bulundu.