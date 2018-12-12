12 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 70'inci yılında "Mülteciler, Göçmenler ve Uyum Politikaları-Fırsatlar, Zorluklar, Çözümler'" konulu, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenecek TBMM-BM sempozyumuna katılacak.

(Ankara/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet Çalıştayı"na iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2018 yılı Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması"nın kamuoyu ile paylaşılacağı lansmana katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4. Geleneksel Microsoft Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.45)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Romanya'da siyasi parti milletvekilleri ve Türk dernek temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Bükreş)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması"na katılacak.

(Ankara/09.30)

5- TBMM'den

- Genel Kurulda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ve bağlı kurumların 2019 yılı bütçeleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının 2017 yılı kesin hesapları görüşülecek.

(TBMM/11.00)

- KİT Komisyonunda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün hesapları ele alınacak.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Cumhurbaşkanlığı himayesinde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen ve konsepti "Küresel Güç Türkiye" olarak belirlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayacak.

(Ankara/12.00)

2- TÜİK, ekim ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yükseköğretim Meclisi toplantısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşmaları ile başlayacak.

(Ankara/15.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa ve Belçika'da "sarı yeleklilerin" düzenlediği protestoların yansımaları takip ediliyor.

(Paris/Brüksel)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

4- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Ankara)

GÜNCEL

1- Makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin naaşı, Rize Valiliği önünde düzenlenecek törenin ardından Mersin'e uğurlanacak.

(Rize/09.00)

2- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında ihtisaslaşacak üniversiteleri açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KKTC'de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman tarafından kabul edilecek, 12. Spor Şurası'na katılacak, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nu ziyaret edecek, II. Selim Yurdu, Refika Öğretmen Yurdu ve Üner Berkalp Stadyumu'na ziyarette bulunacak.

(Lefkoşa/10.00-13.00/Güzelyurt/15.30-16.20)

2- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 9. haftasında A Grubu'nda Galatasaray, Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. C Grubu'nda ise Türk Telekom, Ankara Spor Salonu'nda İtalya ekibi Dolomiti Energia'yı konuk edecek.

(Monaco/21.45/Ankara/20.00)

3- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Banvit, Almanya temsilcisi MHP Riesen ile deplasmanda karşılaşacak.

(Ludwigsburg/22.00)

4- Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu ilk hafta maçında Pınar Karşıyaka, Macaristan ekibi Szolnoki Olaj ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Szolnok/20.00)

5- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nın 6. haftasında B Grubu'nda Galatasaray, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda Rusya'nın MBA Moskova takımını konuk edecek. C Grubu'nda Beşiktaş, Polonya temsilcisi Wisla CANPACK ile deplasmanda karşılaşacak. D Grubu'nda Mersin Büyükşehir Belediyespor, Rusya ekibi WBC Enisey ile Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00/Krakow/20.30/Mersin/18.30)

6- Türkiye'nin de mücadele edeceği 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Finalleri'nin kura çekimi Belgrad'da yapılacak.

(Belgrad/15.30)

7- Voleybolda Efeler Ligi 10. hafta maçları yapılacak. Arhavi Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Tokat Belediye Plevne-Halkbank, Fenerbahçe-Galatasaray, Ziraat Bankası-İnegöl Belediyespor, Arkas Spor-Maliye Piyango karşılaşacak.

(Artvin/14.00/İstanbul/Tokat/17.30/İstanbul/Ankara/İzmir/18.00)

8- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında 6. ve son hafta maçları olacak.

9- Hentbolda Kadınlar Süper Lig 9. hafta erteleme maçında Polatlı Belediyespor ile Ardeşen Gençlik karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.00)

10- 2018 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlayacak. Organizasyonun ilk tur maçında ev sahibi ülkeden El Ain ile Yeni Zelanda temsilcisi Team Wellington karşılaşacak.

(El Ain/18.30)