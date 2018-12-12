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Bursa'nın 2019 bütçesi 2 milyar 550 milyon TL

Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılı mali bütçesi, 2 milyar 550 milyon TL olarak kabul edildi.
12 Aralık 2018 04:07
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Bursa'nın 2019 bütçesi 2 milyar 550 milyon TL

Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılı mali bütçesi, 2 milyar 550 milyon TL olarak kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı olağan toplantısının 3. oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi ile bağlı iştiraklerden BUSKİ'nin 2019 yılı mali bütçesi oylandı. Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 2 milyar 550 milyon TL olarak kabul edilirken, BUSKİ için ise aynı yıl 1 milyar 182 milyon TL'lik gelir öngörüldü. Meclis oturumunda, Aralık ayından itibaren geçerli olmak üzere su fiyatlarında yüzde 1.44'lük indirim kararı da alındı. Toplantıda, Altıparmak'ta bulunan stadyum alanına yapılacak Millet Bahçesi'yle ilgili meclis üyeleri bilgilendirildi.

Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi için 2019 yılında 2 milyar 300 milyon TL'lik gelir, 2 milyar 550 milyon TL'lik ise gider öngördüklerini söyledi. Başkan Aktaş, aradaki farkın 170 milyon TL'sinin dış borçlanma, 80 milyon TL'sinin de iç borçlanma yoluyla karşılanacağını ifade etti.

Su fiyatlarında yüzde 1.44'lük indirim

Meclis oturumunda BUSKİ abonelerine yönelik bir indirim açıklaması da geldi. Kasım ayı tüketici endeksinde oluşan eksi 1.44'lük daralmanın ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, su fiyatlarında da aynı oranda indirim yapılması yönünde karar aldı. Konuya ilişkin yapılan oylamada, Büyükşehir Belediyesi'nin su abonelerinin aile bütçelerine katkı yönünde öngördüğü bu karar kabul edilerek yürürlüğe girmiş oldu. Su fiyatlarında geçerli olacak indirimin Aralık ayından itibaren faturalara yansıtılacağı belirtildi.

Millet Bahçesi'ne Ocak ayında start

Toplantıda, Altıparmak stadyum meydanında inşa edilmesi planlanan Millet Bahçesi de gündeme geldi. Başkan Aktaş, konuya ilişkin açıklamasında, stadyum alanının altında 400 araçlık otopark planladıklarını, alanın üzerinin ise tamamen Millet Bahçesi olarak projelendirildiğini vurguladı. İhalenin Ocak ayı içerisinde TOKİ tarafından yapılacağını duyuran Başkan Aktaş, ilerleyen günlerde 'ortaya çıkan ihtiyaçlara göre' Millet Bahçesi'nin revize edilip genişletilebileceğini anlattı.

Meclis toplantısı öncesinde BUSKİ Genel Kurulu da yapıldı. Başkan Aktaş yönetiminde gerçekleştirilen genel kurulda, BUSKİ'nin 2019 yılı gelirleri 1 milyar 182 milyon TL, giderleri ise 1 milyar 70 milyon TL olarak belirlendi.

Öte yandan, ilçe belediyelerinin 2019 yılı mali bütçe tasarıları da mecliste yapılan oylamalarla kabul edildi.
İhlas Haber Ajansı
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