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Başkent müşteri kılığına giren polisten fuhuş baskını: 13 gözaltı
Ankara'da bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 5'i kadın 13 şüpheli gözaltına alındı
Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir binada masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
İHA'nın haberine göre; müşteri gibi masaj salona giren polisler, kadınlar ve iş yeri yetkilileriyle fuhuş pazarlığı yaptı. Daha sonra adrese operasyon yapan ekipler, kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen Mustafa Y., Türkan K., Barış C. K. , Ferdi B., Nuh S., Abidin G., Şenol P. ile 5'i kadın toplam 13 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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