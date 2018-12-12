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İttifakta Ankara düğümü ve 24 saat gecikmeli zirve

Yerel seçimde ittifakı 'jest' formülleriyle kurmaya çalışan partilerin pazarlığı Ankara'da tıkandı. CHP ile İYİ Parti liderlerinin, Mansur Yavaş'ın adaylığı üzerinden yürüttüğü süreç yoğun temas trafiğine rağmen netleşmedi. Erdoğan ile Bahçeli arasında dün gerçekleşmesi beklenen kritik Başkent zirvesi de bugüne ertelendi
12 Aralık 2018 06:50
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İttifakta Ankara düğümü ve 24 saat gecikmeli zirve

AK Parti ile MHP arasındaki ittifak pazarlıkları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin dün yapılması planlanan görüşmesi AK Parti MKYK'sına takıldı. Bahçeli görüşmeye dair bu hafta içinde 'müsait bir günde' gerçekleşir "derken AK Parti Sözcüsü Çelik zirvenin bugün yapılacağını duyurduğunu açıkladı.

TBMM, 12 günlük bütçe maratonuyla yoğun günler geçiriyor ancak Başkent'in asıl gündemi 31 Mart seçimleri ve bu süreçteki ittifaklar. 24 Haziran seçimlerinde kurulan iki büyük ittifak yerel seçimlerde de aynen devam edecek gibi görünüyor. Ancak yerel seçimlerin doğası gereği bu işbirliği daha çetin ve zorlu geçiyor. 24 Haziran'ın iktidar kanadı ittifakı olan AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakı görüşmelerini uzun süredir devam ettiriyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'İstanbul Formülü' diyerek yol haritasını çizdiği ittifakın ana hattını büyük şehirler oluşturuyor. "İstanbul, Ankara, İzmir. Üç büyükşehirde aday göstermeyeceğiz" diyen Bahçeli bunun karşılığında da halen MHP'nin elinde olan illerin yani Adana, Manisa ve Mersin'in yine partisinde kalmasını istiyor. Bu illere ilaveten Aydın, Osmaniye ve Muğla'da da MHP'nin listesinde yer alıyor. AK Parti'den ise Bahçeli'nin bu formülüne 'jest'le karşılık verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP liderinin bu tavrına karşılık "İttifak yapıyorsak bizim de jestlerimiz olacak" diyerek işbirliğinin sınırlarının nereye kadar ilerleyebileceğinin sinyalini vermişti. Şu ana kadar 74 il ve büyükşehir için adaylarını açıklayan AK Parti MHP'nin talep ettiği 6 il için ise adaylık koltuğunu boş bırakarak 'jest'ini göstermiş oldu. Ancak bu 'jest' ve açıklamalara karşın kulislerde iki parti arasındaki görüşmelerin bazı noktalarda sıkıştığı iddia ediliyor. MHP lideri Bahçeli'nin önceki gün yaptığı "Osmaniye jest değildi. 51 il için görüşmeler sürüyor. Biz aday gösterdik AK Parti de aday gösterebilir" sözleri ise bu krizin ilk işareti olarak yorumandı. İkinci işaret ise önceki gün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arjantin'deki G20 zirvesinden dönüşünde yaptığı "Sayın Bahçeli ile hemen görüşmemiz gerekiyor" açıklamasının ardından önceki gün bu zirvenin gerçekleşeceği haberi geldi. 10 Aralık akşam saatlerinde ajanslara yansıyan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin dün saat 16:00'da görüşmesi bekleniyordu ancak olmadı. Zirvenin başka bir tarihe ertelendiğine dair ilk açıklama da Bütçe'nin ilk gününün görüşmelerine katılan MHP liderinden geldi. Genel Kurul çalışmalarına katılan Bahçeli Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkanlık Divanının arkasındaki bölümde bir araya gelerek, bir süre sohbet etti. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Cumhur İttifakı kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme tarihine ilişkin soru üzerine, bu hafta içinde, uygun bir tarihte görüşmeyi beklediklerini bildirdi. Bahçeli, Genel Kurulda yaşanan gerginliğe ilişkin bir soru üzerine, "Böyle şeyler olabiliyor, görüşmelere devam edildi" dedi.

Görüşme ile ilgili soru işaretlerine ise AK Parti Sözcüsü Çelik, son noktayı koydu. MKYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Çelik, Cumhurbaşkanı RErdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yapacağı görüşmenin gününü ve saatini açıkladı. Çeli " Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Bahçeli arasında son derece açık diyalog kanalları var. Yarın da (Bugün) saat 16.00'da bir araya gelecekler" dedi.

İTTİFAKTA İNİŞLER ÇIKIŞLAR NORMAL

İttifak tartışmalarının muhalefet cephesinde görüşmeler ağır ilerliyor. CHP lideri kemal Kılıçdaroğlu Ankara için ismi gündemden hiç düşmeyen Mansur Yavaş ile görüşürken İYİ Parti ile pazarlıklar da sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Salcı "Süreçte inişler çıkışlar normal, titizlikle ilerliyoruz" diyerek işbirliği sürecinin zorluğunu ortaya koydu.

31 Mart yerel seçimleri için siyasetin gündemi ittifak görüşmelerine kilitlendi. 24 Haziran'ın Millet İttifakı'nın iki büyük üyesi CHP ile İYİ Parti arasındaki görüşmeler sessiz sedasız ilerlerken kulislere 'kriz' haberleri de düşüyor. İYİ Parti'nin Ankara ısrarına Genel Başkan Meral Akşener "Bizim Ankara gibi bir derdimiz yok" diyerek son noktayı koysa da Başkent'te kimin aday olacağı hala bilinmiyor. İsmi sürekli masada en güçlü aday olarak geçen Mensur Yavaş son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştü. Ancak bu görüşmeden Yavaş'ın adaylığına ilişkin bir karar alınmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, dün 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerinin ilk gününe katılan Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde parti genel merkezine geçti. Kılıçdaroğlu genel merkezde, daha önce kendisinden randevu talep eden Mansur Yavaş ile bir görüşme yaptı. Bu görüşmeden Yavaş'ın adaylığına ilişkin bir karar alınmadığı ifade edilirken Kılıçdaroğlu, Yavaş'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun Yavaş'a İYİ Parti'den adaylığı konusunu sorduğu ancak Yavaş'ın, ortak aday olmak istediği için buna sıcak bakmadığını belirttiği öğrenildi. Parti kaynakları, CHP'deki adaylık yarışının bundan sonra Genel Başkan Başdanışmanı ve eski Ankaragücü Başkanı Cengiz Topel Yıldırım ile Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan arasında geçeceğini kaydediyor. Cengiz Topel Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile geçen hafta 1,5 saat süren bir görüşme yapmıştı.

Öte yandan CHP'de dün MYK da Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Gündemdeki en önemli konu yerel seçimlerdi. Toplantı sonrası konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İYİ Parti ile yapılan ittifak görüşmelerine ilişkin, "Biz yerel seçimlerde doğru yapılmış bir iş birliği ile daha rahat, daha özgürlükçü yerel yönetimlerle, daha iyi bir Türkiye'ye gidebileceğimiz kanaatindeyiz. Onun için de bu süreci titizlikle götürmeye çalışıyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'la yaptığı görüşmesi hatırlatılarak, "Kendisine İYİ Parti'nin adayı olması yönünde bir teklif gittiğini, bunu kabul etmediğini söyledi. Son durum nedir? İYİ Parti ile bir mutabakata varıldı mı? Ankara'dan İYİ Parti mi aday gösterecek?" şeklindeki soru üzerine Salıcı, şöyle konuştu: "Görüşmeler sır değil. Ama görüşmelerin içeriği ile ilgili siyasi partilerin takdir edersiniz ki sık sık açıklama yapmaları yürüyen görüşmelerin içeriğine zarar verme ihtimali taşıdığı için çok da doğru olmaz. Evet, dün Mansur Bey'le bir görüşme yapıldı ama bu görüşme teknik çerçevede bir görüşme değildi. Dolayısıyla görüşmenin içeriğine dair bizim herhangi bir şey söylememiz doğru olmaz. Ama diğer muhatabımız Sayın Yavaş bazı şeyler ifade ettiyse o onun görüşüdür, biz saygı duyarız ama biz içeriğe dair açıklama yapmanın yürümekte olan yola uzun vadede zarar vereceği kanaatindeyiz."

Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in ne zaman görüşeceğine dair soruyu yanıtlayan Salıcı, "Sayın Genel Başkanlar arada bir görüşüyorlar, görüşmelerinde de büyük bir fayda var. Çünkü bu sürecin kolaylaştırıcısı olma ihtiyacına binaen bu görüşmeler yapılıyor. Ama şu anda planlanmış bir görüşme yok. Ama olabilir" dedi.

Görüşmelerin ne zaman biteceğine yönelik bir soruya Salıcı, şu yanıtı verdi: "Bu tür görüşmelerin doğası gereği iniş çıkışlar olur. Görüşmelerde bazen tıkanmalar olur, 2 saat sonra başka görüşme yaparsınız o tıkanmanın aşıldığını görürsünüz. Bu tür şeyler olur bunlar bütün görüşmelerde olan şeylerdir. Siyasi partiler ortak bir noktada bir iş birliği ifade etmek istiyorlar. Buna bir tarih koymak, tarihi önümüze bir engel olarak görmek gibi bir anlam ifade edebilir ki biz bundan kaçınırız. Burada önemli olan şey, siyasi süreç başladı. Yerel seçim süreci devam ediyor, olabildiğince hızlı bir şekilde ama toplumun tüm kesimlerini tatmin edecek bir şekilde bunun sonuçlanmasını sağlamak."

CHP'DE YENİ ADAYLAR 24 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

Yerel seçim hazırlıkları kapsamında bugüne kadar 464 adayını belirleyen CHP'de, Parti Meclisi (PM) yeni adayları belirlemek üzere 24 Aralık Pazartesi günü yeniden toplanacak. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı. Parti genel merkezindeki toplantıda, yerel seçim hazırlıkları değerlendirildi. Bugüne kadar düzenlenen 3 ayrı PM'de 464 belediye başkan adayını belirleyen CHP'de, PM'nin 24 Aralık Pazartesi günü yeniden toplanması kararlaştırıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak PM'de, CHP'nin çok sayıda adayını daha açıklaması bekleniyor. CHP MYK'de İYİ Parti ile yapılan ittifak görüşmelerine ilişkin bilgi paylaşımında da bulunuldu.
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