Zekeriya Öz 'cennetlik' listesinde olmasına sevinmiş

Kaynak Holding'e bağlı şirketlerden ele geçirilen dijital verilerin incelemesi sırasında polisin tespit ettiği FETÖ'ye ait bin kişilik 'cennetlik' listesinde ilginç ayrıntılar ortaya çıktı.

HERKESE ANLATIYORMUŞ

Dijital verilerde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "Mizandan kırmızı pasaportla geçecekler" diyerek cennet vadettiği isimler arasında firari savcı Zekeriya Öz de bulunuyordu. Listede ismi bulunan ve 'cennetlik' listesine dair detayları polise anlatan şüphelilerden biri, Zekeriya Öz'ün, listede ismini görünce çok sevindiğini söyledi. Öz'ün, yargı imamlarını arayarak Gülen tarafından belirlenen 'cennetlik' listesinde ismi olduğunu herkese anlattığı öğrenildi.

BİN KİŞİ LİSTEDE

Bin kişilik 'cennetlik' listesinde, "33 örgüt yöneticisi, 33 imam, 47 imamın akrabaları, 9 Gülen'in akrabası, Bylock'çu 168 kişi, KHK ile ihraç edilen 70 kişi, FETÖ soruşturması açılan 414 kişi, FETÖ ile bağlı şirketlerde SGK kaydı bulunan 475 kişi ile örgüt kurumlarından yöneticilik yapan ve üye olan 177 kişi" yer alıyor.

ADLİYE LİSTESİ ÖZ'DE

Listenin, belirli kriterler ile ayrıldığı öğrenilirken, 17 Aralık kumpasına imza atan polis ve savcılar için ayrıca hazırlandığı ifade edildi. Emniyetçilerin listesi Ali Fuat Yılmazer'e gönderilirken, yargı personelinin listesinin Zekeriya Öz'e gönderildiği öğrenildi.

SEÇEN'İN ADI DA VAR

Emniyetçiler Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Hayati Başdağ, Mesut Yılmaz, Yakup Saygılı, Yasin Topçu, Kazım Aksoy ve Hamza Tosun'un adı listede yer alırken, savcılar Zekeriya Öz, Muammer Akkaş ve Fikret Seçen'in de ismi bulunuyor. Emniyetçilere gönderilen listenin üzerinde "Yusuflar için ismen dua listesi" yazdığı da belirtildi.

Hamdi Koçoğlu