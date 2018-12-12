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Baba oğula silahlı saldırıda, baba öldü

Kırıkkale'de evlerinin önünde 2 kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu ise yaralandı
12 Aralık 2018 07:10
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Baba oğula silahlı saldırıda, baba öldü

Olay, Kırıkkale Sanayi Mahallesi 1327. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi tarafından evlerinin önünde pompalı tüfekle saldırıda ağır yaralanan baba Ertan Şengül hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan oğlu Serhatcan Şengül (16) ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kırıkkale Üniversitesi TIP Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan şüpheli M.B., Polis ekipleri tarafından yakalanırken, diğer kaçan şüpheli içinde aramalar devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
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