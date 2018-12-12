1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

Yağışların; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Ordu ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
12 Aralık 2018 06:30
Yazdır
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ordu ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da (Elazığ ve Malatya hariç) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (2 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara ile Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Ordu ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Elazığ ve Malatya dışında Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ulaşımda aksamalar, doğalgaz ve baca kaynaklı zehirlenmeler, ağaç devrilmesi vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,453 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karayollarında son durum
12 Aralık 2018 09:10		 Başkent'te kar yağışı başladı
12 Aralık 2018 08:50
Acil durum yönetim merkezi'nden uyarı: 20 saat sürecek...
12 Aralık 2018 02:19		 Kaynanası yüzünden kendini yakmaya kalktı
12 Aralık 2018 02:17
Yaşlı çift evinde ölü olarak bulundu
12 Aralık 2018 02:16		 'Naylon poşet' Bozcaada'da 7 yıldır kullanılmıyor
11 Aralık 2018 23:52
Emekli öğretim üyesi, geleneksel motifleri geleceğe taşıyor
11 Aralık 2018 23:42		 Emekli öğretmen, evini sanatıyla donatıyor
11 Aralık 2018 23:34
86 nüfuslu köyün tamamı 'dumansız hava sahası'
11 Aralık 2018 23:12		 Araştırmacı-yazar Seyit Küçükbezirci vefat etti
11 Aralık 2018 21:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2018/2 KPSS tercihlerinde, KİT'leri tercih edecek mühendis adayları ne kadar maaş alır?
Okul müdürünün bilgisayarında pornografik resimler
İttifakta Ankara düğümü ve 24 saat gecikmeli zirve
'Uyku bile uyumadan 7/24 çalışıyoruz'
Zekeriya Öz 'cennetlik' listesinde olmasına sevinmiş
PTT sermayesindeki hisseler Varlık Fonuna devredildi
Acil durum yönetim merkezi'nden uyarı: 20 saat sürecek...
Türkiye'de en ucuz otomobil sigortası 585 lira
Cezaya kızıp, sosyal medyadan polise hakaret edince tutuklandı
Gezi terörü, 17/25 Aralık ve 15 Temmuz'un organizatörleri yeniden sahnede
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
13.12.2018 akhisar bld.spor vs s.liege maçı 3
13.12.2018 spartak trnava vs fenerbahçe maçı 3
beğenilme hırsı 9
13.12.2018 olympiakos vs anadolu efes maçı 3
Kuran Müslümanlığı 1
kadın hakları 2
Poşet ve Doğanın Korunması 4
savcı sayan 3
sözlükte gün yapmaya karar vermek 10
09.12.2018 akhisar bld.spor vs fenerbahçe maçı 2
SON İLANLAR
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi
Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alacak
Engelli editör alınacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam