MİT TIR'ları ihanetinin talimatı FETÖ'den

FETÖ darbe girişiminin merkezi konumunda olan Akıncı Üssü'nde yaşananlarla ilgili açılan davasında tanık olarak dinlenen itirafçı Gökhan E. önemli açıklamarda bulundu. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen dünkü duruşmada örgütte "öğretmen" konumunda olan ve duruşmada tanık sıfatıyla ifade veren FETÖ itirafçısı Gökhan E, sivil sanıklardan Hakan Çiçek'in örgütün askeri mahrem yapılanmasında "genel müdür" konumunda olduğunu anlattı. Çiçek'in "Örgütün olduğu bilinmeyen kolejlerin sahibi olduğunu ve örgüt mensubu kripto askerlerin çocuklarının bu okullarda eğitim gördüğünü biliyorum. Bizzat bu talimatın Fetullah Gülen tarafından verildiğini duydum" dedi. Gökhan E, Adana ve Hatay'da 19 Ocak 2014'te FETÖ mensupları tarafından MİT TIR'larının durdurulması olayına ilişkin ise, "MİT TIR'ları operasyonunun talimatının bizzat Fetullah Gülen tarafından verildiğini Mithat kod adlı kişiden duymuştum" diye konuştu.

"YANLIŞ YERDE ARIYORLAR"

İtirafçı olmadan önce görüşme yaptığı örgüt sorumlularının ikinci bir darbe olacağından ve itirafçı olanların idam edileceğinden bahsettiğini ifade eden Gökhan E., firari Adil Öksüz'ü daha önce görüp görmediği sorusu üzerine Öksüz'ü daha önce görmediğini söyledi. Gökhan E., "Adil Öksüz konusunda daha önce teşhis ettiğim örgüt üyelerinden biri, 'Öksüz güvenli bir yere aktarıldı, zaten onu yanlış yerde arıyorlar' dedi" ifadelerini kullandı.