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Başkent'te kar yağışı başladı

Başkent Ankara'da şehir merkezine yılın ilk karı yağdı
12 Aralık 2018 08:50
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Başkent'te kar yağışı başladı

Saat 8:40 itibariyle, Başkent Ankara'nın merkezinde kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Ankara için "Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor." değerlendirmesinde bulunurken, "3°C olacağı ve çok bulutlu ve kar yağışlı" şeklinde hava hareketi hakkında bilgi verdi.

Ankara'lılar bugün yılın ilk kar yağışını keyifle izlerken, öğrenci ve veliler ise Valilik tarafından verilecek muhtemel bir tatil haberine odaklandılar


Başkent'te kar yağışı başladı
Memurlar.Net
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