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Başkent'te kar yağışı başladı
Başkent Ankara'da şehir merkezine yılın ilk karı yağdı
Saat 8:40 itibariyle, Başkent Ankara'nın merkezinde kar yağışı başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Ankara için "Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor." değerlendirmesinde bulunurken, "3°C olacağı ve çok bulutlu ve kar yağışlı" şeklinde hava hareketi hakkında bilgi verdi.
Ankara'lılar bugün yılın ilk kar yağışını keyifle izlerken, öğrenci ve veliler ise Valilik tarafından verilecek muhtemel bir tatil haberine odaklandılar
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