'Fenomen' rezaletine ödül

Sosyal medya platformları, genç, yaşlı herkese hitap ediyor. Ancak yayınlanan videolarda sınır olmaması ve bu yüzden bazı 'sakıncalı' görüntülerin de paylaşıma sokulması toplumsal yapıyı bozuyor. Sosyal medya kanallarını kendilerine ciddi kazanç kapası yapan bazı fenomenler, beğeni uğruna her türlü rezilliğe imza atıyor. Bazıları da sapkın cinsel eğilimlerini fütursuzca ifşa edip özellikle küçük yaştaki takipçilerin ahlakını bozuyor.

Onlardan biri olan Orkun Işıtmak, beğeni almak için gelinlik giyip fotoğraf çektirdi. Ardından görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Bazı haber siteleri de rezaleti eleştirmek yerine "Işıtmak sosyal medyaya damgasını vurdu" diye adeta alkış tuttu. Önceki gün Altın Kelebek Ödüllerinde "En İyi YouTuber" seçilen Işıtmak'ın fotoğrafına binlerce yorum yapıldı. Milyonlarca takipçisi bulunan Işıtmak, tek değil. Çok sayıda eşcinsel tipin YouTube'da kanalı bulunuyor. Sapkın cinsel eğilimlerini ortaya döküp meşrulaştırmaya çalışan fenomenler, bazı kesimlerce özellikle ön plana çıkarılıyor. Uzmanlar, bu durumun bilinçli yapıldığını söylüyor.

SINIRLAMA GETİRİLMELİ

Yazar Sema Maraşlı: Devletin bunlara el atması gerekir. Batı üzerinden alınan eğitim reçetelerinin düzeltilmesi lazım. 'YouTuber'lara sınır gelmeli. Fenomenlerin oturdukları yerden şatafatlı evleri ve paraları gençlerin hoşuna gidiyor. 'Ben de bunu yaparsam aynı rahatlığa kavuşurum' mantığı artmaya başladı. Bu tiplerle birlikte evlilik azaltılıyor. Aile kavramını tamamen ortadan kaldırıyorlar. Normalleştikçe çöküş geliyor.

Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Emel Sarı Gökten: Çocuklarımızın değerli zamanlarını hiçbir katkı sağlamayan, tamamen haz odaklı hayatı vurgulayan YouTube videoları ile geçirmesi kabul edilemez. Çocuklar ve gençler bazen gördükleri karakterlere hayranlık duyma noktasına gelir ve onları kendilerine model alır. O nedenle sadece ailelerin değil, toplumun da bu konularda duyarlı olması ve yasal mekanizmaların uygun bir şekilde işletilmesi önemlidir.