1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Fenomen' rezaletine ödül

Gelinlik giyen, makyaj yapan, sapkın cinsel eğilimlerini ortaya döken sosyal medya fenomenleri toplum yapısını dinamitliyor. Buna rağmen onlara ödüller veriliyor
12 Aralık 2018 08:55
Yazdır
'Fenomen' rezaletine ödül

Sosyal medya platformları, genç, yaşlı herkese hitap ediyor. Ancak yayınlanan videolarda sınır olmaması ve bu yüzden bazı 'sakıncalı' görüntülerin de paylaşıma sokulması toplumsal yapıyı bozuyor. Sosyal medya kanallarını kendilerine ciddi kazanç kapası yapan bazı fenomenler, beğeni uğruna her türlü rezilliğe imza atıyor. Bazıları da sapkın cinsel eğilimlerini fütursuzca ifşa edip özellikle küçük yaştaki takipçilerin ahlakını bozuyor.

Onlardan biri olan Orkun Işıtmak, beğeni almak için gelinlik giyip fotoğraf çektirdi. Ardından görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Bazı haber siteleri de rezaleti eleştirmek yerine "Işıtmak sosyal medyaya damgasını vurdu" diye adeta alkış tuttu. Önceki gün Altın Kelebek Ödüllerinde "En İyi YouTuber" seçilen Işıtmak'ın fotoğrafına binlerce yorum yapıldı. Milyonlarca takipçisi bulunan Işıtmak, tek değil. Çok sayıda eşcinsel tipin YouTube'da kanalı bulunuyor. Sapkın cinsel eğilimlerini ortaya döküp meşrulaştırmaya çalışan fenomenler, bazı kesimlerce özellikle ön plana çıkarılıyor. Uzmanlar, bu durumun bilinçli yapıldığını söylüyor.

SINIRLAMA GETİRİLMELİ

Yazar Sema Maraşlı: Devletin bunlara el atması gerekir. Batı üzerinden alınan eğitim reçetelerinin düzeltilmesi lazım. 'YouTuber'lara sınır gelmeli. Fenomenlerin oturdukları yerden şatafatlı evleri ve paraları gençlerin hoşuna gidiyor. 'Ben de bunu yaparsam aynı rahatlığa kavuşurum' mantığı artmaya başladı. Bu tiplerle birlikte evlilik azaltılıyor. Aile kavramını tamamen ortadan kaldırıyorlar. Normalleştikçe çöküş geliyor.

Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Emel Sarı Gökten: Çocuklarımızın değerli zamanlarını hiçbir katkı sağlamayan, tamamen haz odaklı hayatı vurgulayan YouTube videoları ile geçirmesi kabul edilemez. Çocuklar ve gençler bazen gördükleri karakterlere hayranlık duyma noktasına gelir ve onları kendilerine model alır. O nedenle sadece ailelerin değil, toplumun da bu konularda duyarlı olması ve yasal mekanizmaların uygun bir şekilde işletilmesi önemlidir.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 13,779 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hükümeti devirme operasyonun evrakı Akın İpek'in kasasından çıktı
12 Aralık 2018 11:05		 FETÖ sanığı eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası
12 Aralık 2018 10:49
Şehit Emniyet Müdürü son yolculuğuna uğurlanıyor
12 Aralık 2018 10:44		 Silah almak için PKK'ya para toplayan 20 kişiye gözaltı
12 Aralık 2018 10:28
Washington Büyükelçiliğinde 3 kamu görevlisine FETÖ soruşturması
12 Aralık 2018 10:02		 FETÖ zanlısı yol uygulamasında yakalandı
12 Aralık 2018 09:28
Bağ evinde yakalanan 8 FETÖ sanığına tahliye
12 Aralık 2018 08:30		 ABD'nin dev havalimanı FETÖ'cüye emanet
12 Aralık 2018 08:15
FETÖ elebaşının sınırda yakalanan gelinine dava
12 Aralık 2018 08:00		 MİT TIR'ları ihanetinin talimatı FETÖ'den
12 Aralık 2018 07:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce aşı kanunen zorunlu olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
2018/2 KPSS tercihlerinde, KİT'leri tercih edecek mühendis adayları ne kadar maaş alır?
Sağlık Bakanlığı, bu ay 6 bin 500, 2019'da 25 bin personel alacak
Okul müdürünün bilgisayarında pornografik resimler
'Uyku bile uyumadan 7/24 çalışıyoruz'
İttifakta Ankara düğümü ve 24 saat gecikmeli zirve
Zekeriya Öz 'cennetlik' listesinde olmasına sevinmiş
'Fenomen' rezaletine ödül
ABD'nin dev havalimanı FETÖ'cüye emanet
FETÖ elebaşının sınırda yakalanan gelinine dava
MiT'ten 18 bin kişiye İKK eğitimi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sen ne işe yararsın acaba 1
medipol başakşehir 2
eren derdiyok 4
beğenilme hırsı 9
matematik yalan söylemez 2
ismail köybaşı 4
Memurun istegı dısında izinsiz,resen izinli olması 5
ersun yanal 1
zani 3
Tayin olamayıp akıldan olmak 3
SON İLANLAR
Denizli Bozkurt SYDV Personel Alım İlanı
Aksaz Deniz Üs Kom. İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Düzeltildi
Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bil. Enst. lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Kamu personeli konularına hakim editör alınacak
Siraç Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam