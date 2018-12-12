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Rekabet cezalarındaki alt sınır artırıldı

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan idari para cezasının alt sınırı, 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 23,73 oranında artırıldı
12 Aralık 2018 09:12
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Rekabet cezalarındaki alt sınır artırıldı

Rekabet Kurumunun, konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen idari para cezası alt sınırı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde tespit edilen 2018 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 artış esas alınarak, 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019'da geçerli olmak üzere 26 bin 28 lira olarak belirlendi.

Tebliğ, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek.
Anadolu Ajansı
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