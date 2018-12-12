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Başkent'te sahte reçeteden 10'u doktor 18 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında "sahte reçete soruşturması" kapsamında gözaltı kararı verilen 10'u doktor 20 kişiden 18'i yakalandı
12 Aralık 2018 09:54
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Başkent'te sahte reçeteden 10'u doktor 18 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "sahte reçete" soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 10'u doktor 20 kişiden 18'i gözaltına alındı.

Pahalı kanser ilaçlarının hasta olmayan kişiler üzerine yazdırılıp yurt dışına satılarak haksız kazanç elde edildiği, devletin bu yolla zarar uğratıldığı ve ilaçların bir kısmının Habur Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkarılarak PKK'ya gönderildiğine ilişkin Başbakanlık İletişim Merkezi'ne gelen ihbarı değerlendiren Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmaları derinleştirdi.

Bugüne kadar gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda yakalanan zanlıların ifadeleri ve ele geçirilen ilaçların karekod bilgileri üzerinden, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, 20 kişinin, hasta olmayan kişiler adına aldıkları ilaçları para karşılığında sattıkları tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonla şüphelilerinden 18'ini gözaltına aldı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugüne kadar gerçekleştirdikleri operasyonlarda, 2 bin kutu ilaç ele geçirirken, 36 şüpheliyi de gözaltına almıştı.

Zanlılardan 6'sı tutuklanmış, 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Diğer şüpheliler ise emniyetten ve savcılık tarafından salıverilmişti.
Anadolu Ajansı
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